Синдром падений: кто в группе риска и как себя обезопасить

Источник материала: ОНТ

В мире ежегодно более 645 тысяч людей умирает от обычных падений. По данным ВОЗ, в год происходит более 37 млн травматичных падений, при которых людям требуется медпомощь. Кто входит в группы риска и как заранее избежать травматичных падений, рассказал в интервью 24health.by Андрей Ильницкий, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой терапии, гериатрии и антивозрастной медицины Академии постдипломного образования Федерального научно-клинического центра ФМБА России.

В чем причины падений и кто в группе риска?

Чаще всего «синдром падений» встречается у людей старше 65 лет. Среди травм – перлом шейки бедра, кисти, повреждения головы.

«Но самое частое осложнение – психологическая травма. В 100% случаев у пациента развивается боязнь повторных падений. Иногда это выливается в тревожно-депрессивный синдром, когда человек боится выходить из дома, что сильно снижает качество жизни».

Андрей Ильницкий назвал основные причины.

Также профессор отметил, что в группе риска находятся люди, которые одновременно принимают более четырех препаратов одновременно или психотропные лекарственные средства.

По словам Андрея Ильницкого, причиной падений могут стать и плохо подобранные очки, которые искажают реальное расстояние до предметов и поверхностей. Если человек передвигается, придерживаясь за мебель, это уже говорит про высокий риск падения.

Как избежать падений?

Первостепенной рекомендацией по избеганию падений является регулярное выполнение физических упражнений для укрепления мышц.

Обратить внимание следует и на питание. В рационе должно быть много белка. В пожилом возрасте его норма должна быть не ниже 1,2 г на кг. Белки должны поступать из нескольких источников: растительные (каши), животные (например, куриное мясо), молочные (сыр, молоко).

Стоит уделить внимание и употреблению витамина D. Он благоприятно воздействует на возрастную мышечную слабость. Также врачи рекомендуют употреблять зеленый или травяной чай, так как там содержится урзоловая кислота, которая способствует профилактике саркопении.

Фото: pixabay

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