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В Таиланде найден самый суровый охранник арбузов. Это кот по кличке Жемчужина, и с ним лучше не связываться!

24.06.2020 15:04 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Таиланде найден самый суровый охранник арбузов. Это кот по кличке Жемчужина, и с ним лучше не связываться!

Белый и пушистый кот по кличке Жемчужина стал знаменитостью в Сети благодаря своему суровому взгляду, пишет Twizz.ru.

Жемчужина работает наблюдателем-охранником арбузов в Таиланде уже 6 лет. Своим грозным видом он отпугнет любого желающего своровать товар.


Одна из фотографий разлетелась по интернету и сделала его знаменитостью. На ней он положил лапу на арбуз и грозно смотрит в камеру. Хозяйка опубликовала снимок в Facebook и подписала: «Свежие арбузы, прямо с огорода. Не купите — он на вас набросится!».


А еще у кота есть собственные разноцветные стулья, в которых он любит лежать и спать. Только взгляните, как он это делает!

Фото: Twizz.ru 

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Белый и пушистый кот по кличке Жемчужина стал знаменитостью в Сети благодаря своему суровому взгляду, пишет Twizz.ru. Жемчужина работает наблюдателем-охранником...
 
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