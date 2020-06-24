В Таиланде найден самый суровый охранник арбузов. Это кот по кличке Жемчужина, и с ним лучше не связываться!

Источник материала: ОНТ

Белый и пушистый кот по кличке Жемчужина стал знаменитостью в Сети благодаря своему суровому взгляду, пишет Twizz.ru .

Жемчужина работает наблюдателем-охранником арбузов в Таиланде уже 6 лет. Своим грозным видом он отпугнет любого желающего своровать товар.





Одна из фотографий разлетелась по интернету и сделала его знаменитостью. На ней он положил лапу на арбуз и грозно смотрит в камеру. Хозяйка опубликовала снимок в Facebook и подписала: «Свежие арбузы, прямо с огорода. Не купите — он на вас набросится!».





А еще у кота есть собственные разноцветные стулья, в которых он любит лежать и спать. Только взгляните, как он это делает!

Фото: Twizz.ru

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram