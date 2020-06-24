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Игорь Карпенко: более 3 тыс. школ Беларуси распахнут двери 1 сентября

24.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Игорь Карпенко: более 3 тыс. школ Беларуси распахнут двери 1 сентября

Более 3 тыс. школ Беларуси распахнут двери 1 сентября, сообщил сегодня министр образования Игорь Карпенко во время посещения Рымдюнской средней школы с литовским языком обучения, сообщает корреспондент БЕЛТА.

«Сегодня мы проводим мониторинг готовности учреждений образования к новому учебному году. Несмотря на то, что у детей сейчас каникулы, для педагогической общественности это горячая пора. У нас в стране 3020 школ. Большинство из них к концу августа должны получить паспорта готовности, чтобы 1 сентября распахнуть свои двери и принять ребят. Исключение составят только те школы, где ведется капитальный ремонт, в том числе за счет средств Международного банка реконструкции и развития. У нас сейчас реализуется проект по модернизации системы общего среднего образования. Мы уже получили два транша», — рассказал Игорь Карпенко.

По его словам, главное для учреждений образования — создать комфортные условия для учебы, жизнедеятельности и воспитания школьников. «Никаких особых нововведений для обучающихся не планируется. Традиционно ежегодно обновляются учебные планы и программы в соответствии с реалиями времени. Мы каждый год выпускаем методические рекомендации по разным направлениям — по преподаванию конкретных предметов, вопросам воспитания, обучения. Переиздаются и корректируются учебники с учетом тех предложений, которые поступают от педагогической и родительской общественности», — отметил министр.

Игорь Карпенко подчеркнул, что не менее важно сегодня для школы выстроить диалог с родителями. «Ведь это ненормально, если в семье есть насилие или родители ведут асоциальный образ жизни. Вчера мы проводили заседание Национальной комиссии по правам ребенка и все эти вопросы обсуждали, в том числе суицидального поведения подростков. Мы создали Республиканский центр психологической помощи на базе БГПУ, который проводит консультации, в том числе онлайн и по телефону. Даже в дневники внесли специальные ссылки, телефоны, QR-коды, чтобы ребенок знал, куда можно обратиться в той или иной кризисной ситуации. Все эти вопросы важны и находятся на постоянном контроле», — добавил он.

Рымдюнская средняя школа — это комплекс из двух школ с литовским и белорусским языком обучения. На базе учреждения образования функционирует центр культуры. Сейчас проводится реконструкция, в результате которой на базе центра будут размещаться детские сады с литовским и белорусским языком обучения.

Всего в стране работают 4 учреждения общего среднего образования, в которых обучение и воспитание ведется на языке национальных меньшинств. Кроме того, типовым учебным планом предусмотрена возможность изучения языка национальных меньшинств в качестве учебного предмета или факультативно.

https://www.belta.by

 
 
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Более 3 тыс. школ Беларуси распахнут двери 1 сентября, сообщил сегодня министр образования Игорь Карпенко во время посещения Рымдюнской средней школы с литовским...
 
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