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Чемпионат Испании по футболу: «Барселона» обыграла «Атлетик»

24.06.2020 15:04 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Чемпионат Испании по футболу: «Барселона» обыграла «Атлетик»

В чемпионате Испании по футболу – матчи 31-го тура. Лидер турнира «Барселона» обыграла «Атлетик» - 1:0.

Победный мяч на 71-й минуте забил Иван Ракитич, которому ассистировал Лионель Месси. Для аргентинца это 250-я передача в чемпионате Испании. «Барселона», набрав 68 очков, вышла на первое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата, опередив «Реал» на три очка, но у него матч в запасе. На третьем месте турнирной таблицы «Атлетико». Мадридский клуб обыграл на выезде Леванте -1:0.

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В чемпионате Испании по футболу – матчи 31-го тура. Лидер турнира «Барселона» обыграла «Атлетик» - 1:0. Победный мяч на 71-й минуте забил Иван Ракитич, которому...
 
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