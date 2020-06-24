Чемпионат Испании по футболу: «Барселона» обыграла «Атлетик»

Источник материала: ОНТ

В чемпионате Испании по футболу – матчи 31-го тура. Лидер турнира «Барселона» обыграла «Атлетик» - 1:0.

Победный мяч на 71-й минуте забил Иван Ракитич, которому ассистировал Лионель Месси. Для аргентинца это 250-я передача в чемпионате Испании. «Барселона», набрав 68 очков, вышла на первое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата, опередив «Реал» на три очка, но у него матч в запасе. На третьем месте турнирной таблицы «Атлетико». Мадридский клуб обыграл на выезде Леванте -1:0.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram