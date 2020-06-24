ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Третью линию метро откроют ближе к выборам

24.06.2020 16:05 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

фото: metropoliten.by

«Новый участок Минского метрополитена планируется ввести в эксплуатацию в августе», - сказал Виктор Полищук, сообщает ОНТ.

По стоимости строительства ранее приводились такие цифры. Строительство 1 километра столичного метрополитена обходится в сумму около 70 млн долларов. Об этом в сентябре 2017 года сообщили в УП «Минскметрострой».

На предприятии также отметили, что это значительно дешевле по сравнению с другими городами и странами. Так, построить 1 километр метро в Москве или Китае, например, стоит 100-110 млн долларов, а в Нью-Йорке одну из пересадочных станций построили за 5 млрд долларов.

Что это значит?

Станции «Вокзальная», «Ковальская Слобода», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь» не откроют, как планировали, 3 июля, в День независимости.

Строительно-монтажные работы завершаются и уже 7 или 8 июля пустят пробный поезд третьей линии. Об этом 23 июня сообщил заместитель гендиректора «Минскметростроя» Олег Бойчук, пишет tut.by.

Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости по темам:
Читайте также:
Отправить редакции myfin.by сообщение об ошибке в тексте
Текст:
Комментарий
Ссылка скопирована в буфер обмена

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске ввод в эксплуатацию третьей линии метро перенесли на август. Об этом сообщил главный инженер Минскметропроекта Виктор Полищук. Пробный поезд по участку...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гомеле фонтан воды из-под земли взорвал тротуарную плитку - разбито несколько автомобилей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец
24.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика