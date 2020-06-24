Третью линию метро откроют ближе к выборам

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фото: metropoliten.by

«Новый участок Минского метрополитена планируется ввести в эксплуатацию в августе», - сказал Виктор Полищук, сообщает ОНТ.

По стоимости строительства ранее приводились такие цифры. Строительство 1 километра столичного метрополитена обходится в сумму около 70 млн долларов. Об этом в сентябре 2017 года сообщили в УП «Минскметрострой».

На предприятии также отметили, что это значительно дешевле по сравнению с другими городами и странами. Так, построить 1 километр метро в Москве или Китае, например, стоит 100-110 млн долларов, а в Нью-Йорке одну из пересадочных станций построили за 5 млрд долларов.

Что это значит?

Станции «Вокзальная», «Ковальская Слобода», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь» не откроют, как планировали, 3 июля, в День независимости.

Строительно-монтажные работы завершаются и уже 7 или 8 июля пустят пробный поезд третьей линии. Об этом 23 июня сообщил заместитель гендиректора «Минскметростроя» Олег Бойчук, пишет tut.by.