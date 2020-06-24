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Третью линию метро откроют ближе к выборам
Источник материала: Myfin
«Новый участок Минского метрополитена планируется ввести в эксплуатацию в августе», - сказал Виктор Полищук, сообщает ОНТ.
По стоимости строительства ранее приводились такие цифры. Строительство 1 километра столичного метрополитена обходится в сумму около 70 млн долларов. Об этом в сентябре 2017 года сообщили в УП «Минскметрострой».
На предприятии также отметили, что это значительно дешевле по сравнению с другими городами и странами. Так, построить 1 километр метро в Москве или Китае, например, стоит 100-110 млн долларов, а в Нью-Йорке одну из пересадочных станций построили за 5 млрд долларов.
Что это значит?
Станции «Вокзальная», «Ковальская Слобода», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь» не откроют, как планировали, 3 июля, в День независимости.
Строительно-монтажные работы завершаются и уже 7 или 8 июля пустят пробный поезд третьей линии. Об этом 23 июня сообщил заместитель гендиректора «Минскметростроя» Олег Бойчук, пишет tut.by.
Источник: Myfin.by
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В Минске ввод в эксплуатацию третьей линии метро перенесли на август. Об этом сообщил главный инженер Минскметропроекта Виктор Полищук. Пробный поезд по участку...
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