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Олимпийский чемпион Александр Тихонов о рейтинге действующего Президента Беларуси: «За него три процента? Это чистой воды вранье!»

24.06.2020 17:28 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Олимпийский чемпион Александр Тихонов о рейтинге действующего Президента Беларуси: «За него три процента? Это чистой воды вранье!»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказал свое мнение о рейтинге Президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает tribuna.by.

У экс-спортсмена поинтересовались, что он думает по поводу разговоров о рейтинге Лукашенко в 3%. Тихонов на это ответил, что категорически не верит в подобные цифры.

По его мнению, в настоящее время в Беларуси нет никакой альтернативы Александру Лукашенко.

Четырехкратный олимпийский чемпион также считает, что спрашивать нужно в первую очередь с себя и выполнять свою работу профессионально.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС 

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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказал свое мнение о рейтинге Президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает tribuna.by. У...
 
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