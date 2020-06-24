Олимпийский чемпион Александр Тихонов о рейтинге действующего Президента Беларуси: «За него три процента? Это чистой воды вранье!»

Источник материала: ОНТ

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказал свое мнение о рейтинге Президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает tribuna.by.

У экс-спортсмена поинтересовались, что он думает по поводу разговоров о рейтинге Лукашенко в 3%. Тихонов на это ответил, что категорически не верит в подобные цифры.

По его мнению, в настоящее время в Беларуси нет никакой альтернативы Александру Лукашенко.

Четырехкратный олимпийский чемпион также считает, что спрашивать нужно в первую очередь с себя и выполнять свою работу профессионально.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

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