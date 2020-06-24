|
Олимпийский чемпион Александр Тихонов о рейтинге действующего Президента Беларуси: «За него три процента? Это чистой воды вранье!»
Источник материала: ОНТ
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказал свое мнение о рейтинге Президента Беларуси Александра Лукашенко,
У экс-спортсмена поинтересовались, что он думает по поводу разговоров о рейтинге Лукашенко в 3%. Тихонов на это ответил, что категорически не верит в подобные цифры.
По его мнению, в настоящее время в Беларуси нет никакой альтернативы Александру Лукашенко.
Четырехкратный олимпийский чемпион также считает, что спрашивать нужно в первую очередь с себя и выполнять свою работу профессионально.
Фото:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Олимпийский чемпион Александр Тихонов о рейтинге действующего Президента Беларуси: «За него три процента? Это чистой воды вранье!»
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказал свое мнение о рейтинге Президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает tribuna.by. У...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)