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«Надо уважать право белорусского народа выбирать». Цепкало подал в ЦИК документы на регистрацию кандидатом

24.06.2020 17:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Экс-глава ПВТ Валерий Цепкало подал в ЦИК документы на регистрацию кандидатом в президенты. До этого он передал в комиссии 160 тысяч подписей за свое выдвижение.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

На ступеньках Дома правительства Цепкало пообщался с журналистами. Претендент в президенты отметил, что сделал все для того, чтобы быть зарегистрированным кандидатом.

— Мы собрали 220 тысяч подписей, в избиркомы отдали 160 тысяч подписей, которые сами проверили, собрали все необходимые документы. На сегодняшний момент мы не видим ни одной причины, которая могла бы послужить причиной отказа в регистрации, — сказал Цепкало.

— Но это технические, а политические причины могут быть?

— Это уже вопрос не ко мне. На самом деле, мне кажется, что нерегистрация меня в качестве кандидата будет означать, что выборы как таковые будут отменены. Мы просто очень надеемся, что все основные рейтинговые претенденты будут зарегистрированы, — ответил Цепкало.

Говоря о том, как предотвратить возможные фальсификации на выборах, Цепкало сказал, что в этом вопросе будет опираться на инициативу гражданского общества.


— Мы видим, как в этот раз небезразличны люди, как они проявляют свою гражданскую инициативу, активно записываются в комиссии. Этот процесс, хоть и не без проблем, но идет. Очень много сейчас появилось инструментов в связи с развитием информационных технологий, которые позволят сделать процесс подсчета [голосов] более прозрачным, чем он был до этого, — ответил претендент.

Валерий Цепкало высказался и об инициативе Виктора Бабарико провести конституционный референдум. Но, по его мнению, этим нужно заниматься уже после выборов.

— Эта тема очень и очень длинная, и при самом оптимистичном сценарии займет восемь месяцев, а до президентских выборов — полтора. И мне хотелось бы, чтобы все кандидаты сегодня сосредоточились на главной повестке дня — смене нынешнего курса. И если ее не ставить таким образом, а ставить каким-то другим — через попытку референдума, то что она может? Даже если удастся пройти все необходимые этапы и даже если потом Лукашенко подпишет результаты референдума, то фактически это будет еще 10 лет или возможные 10 лет нахождения у власти [Лукашенко]. И мне кажется, что если даже эту инициативу запускать, то надо запускать после президентских выборов, — сказал Валерий Цепкало.

Претендент в президенты отметил, что в сегодняшнем политическом процессе главное заключается в том, что все должны уважать Конституцию Беларуси, «никто не имеет права быть над законом».

— Надо уважать право белорусского народа выбирать тот политический курс, который он хочет, и выбирать того руководителя, который поведет белорусский народ в следующие пять лет. Я не говорю, что поведет за собой. Он, возможно, будет менеджером, будет хорошим управляющим, но он будет тем человеком, который на какой-то определенный период времени сможет являться отражением чаяний, ожиданий белорусского общества, — сказал Валерий Цепкало.

Помимо Цепкало на 24 июня документы на регистрацию кандидатом в президенты подала команда Виктора Бабарико, который сейчас находится в СИЗО КГБ.

Представить в ЦИК документы, необходимые для регистрации кандидата в президенты, можно по 4 июля включительно. Регистрация кандидатов в президенты будет проходить с 5 по 14 июля.

Выборы состоятся 9 августа.

 
 
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Помимо Цепкало, на 24 июня документы на регистрацию кандидатом в президенты подала команда Виктора Бабарико, который сейчас находится в СИЗО КГБ. Регистрация...
 
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