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В правилах возведения жилых домов появились дополнительные условия
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Проектирование и строительство многоквартирных жилых домов теперь будет осуществляться только после заключения застройщиками договоров на реализацию этих работ с местными исполнительными и распорядительными органами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такая норма закреплена в указе, подписанном Президентом. Кроме сроков проектирования, строительства и ввода объектов в эксплуатацию, в договорах будут определены права и обязанности сторон, порядок разрешения возникающих споров, условия изменения и расторжения договора, а также меры ответственности за невыполнение принятых на себя обязательств. Указ принят в целях дополнительного стимулирования застройщиков к выполнению обязательств при возведении многоквартирных жилых домов, в том числе по соблюдению нормативных сроков.
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Новости Беларуси. Проектирование и строительство многоквартирных жилых домов теперь будет осуществляться только после заключения застройщиками договоров на...
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