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В правилах возведения жилых домов появились дополнительные условия

24.06.2020 19:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Проектирование и строительство многоквартирных жилых домов теперь будет осуществляться только после заключения застройщиками договоров на реализацию этих работ с местными исполнительными и распорядительными органами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такая норма закреплена в указе, подписанном Президентом. Кроме сроков проектирования, строительства и ввода объектов в эксплуатацию, в договорах будут определены права и обязанности сторон, порядок разрешения возникающих споров, условия изменения и расторжения договора, а также меры ответственности за невыполнение принятых на себя обязательств. Указ принят в целях дополнительного стимулирования застройщиков к выполнению обязательств при возведении многоквартирных жилых домов, в том числе по соблюдению нормативных сроков.

Больше новостей экономики за 24 июня здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Проектирование и строительство многоквартирных жилых домов теперь будет осуществляться только после заключения застройщиками договоров на...
 
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