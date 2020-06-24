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Один из лучших

24.06.2020 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Один из лучших
В КСУП «Бель», как и в других хозяйствах района идет заготовка кормов. Ранним утром, до начала работ, с сельчанами, занятыми кормозаготовкой, встретился заместитель председателя райисполкома, начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Игорь Метелица. Он рассказал о ходе уборочной кампании, расспросил о проблемах, которые волнуют сельчан. Также Игорь Метелица благодарственным письмом отметил одного из лидеров в заготовке кормов — Сергея Прохорова. Председатель райкома профсоюзов работников АПК Елена Пугачева вручила передовику подарок. Сергей Прохоров уже ряд лет работает на кормоуборочном комбайне, поэтому дело он свое знает и является одним из лучших не только в хозяйстве, но и в районе.
Один из лучших

На минувшей неделе вместе с заместителем начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома – Сергеем Петровым и председателем райкома профсоюза работников АПК побывали на одном из зеленых полей КСУП «Малятичи-­АГРО». Здесь, у агрогородка Ботвиновка, вовсю кипела работа. Кормоуборочные комбайны, косилки, грабли, автомашины работали как один связанный между собой механизм. Это был настоящий зеленый конвейер. Механизаторы, работающие на косилках, скашивали траву, а те, кто работал на граб­лях, собирали подсохшую зеленную массу в валки. Кормоуборочные комбайны измельчали ее и загружали в кузова автомашин и тракторов. Те везли зеленную массу к сенажным траншеям, расположенным возле МТК «Зайцева Слобода». Как рассказал главный агроном сельхозпредприятия Валерий Даниленко, в хозяйстве нужно убрать 1200 гектаров трав. На этих работах задействовано четыре кормоподборщика, три косилки, трое грабель. На отвозке задействовано восемь МАЗов и четыре трактора. Нужно отметить, что управляли ими в большинстве своем опытные водители и механизаторы. На косилках работают Александр Кругликов (опытный механизатор участвует и в заготовке кормов, и в посевных и уборочных кампаниях), Игорь Сидоренко (отмечен благодарственным письмом управления по сельскому хозяйст­ву и продовольствию райисполкома и районной проф­союзной организации работников АПК за трудовые достижения во время заготовки кормов) и Василий Кравцов. Поседовали мы в поле и с механизаторами работающими на косилках. Это – Вадим Шкунденков, Алексей Шкунденков и Юрий Дольников. На кормоуборочных комбайнах трудятся Андрей Максимов, Александр Жмодиков, ­Сергей Шири, Леонид Жмыро. Здесь же, в поле, мы побеседовали с опытным механизатором Василием Великановым и водителем – Федором Волосенко. Они считают, что заготовка кормов – важное и ответственное дело, так как от этого зависит зимовка крупного рогатого скота, его продуктивность и, соответственно, благосостояние как хозяйст­ва, так и самих сельчан.

Один из лучших

Один из лучших

Один из лучших

Один из лучших

Александр Гавриленко.

 
 
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В КСУП «Бель», как и в других хозяйствах района идет заготовка кормов. Ранним утром, до начала работ, с сельчанами, занятыми
 
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