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Один из лучших
24.06.2020 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
На минувшей неделе вместе с заместителем начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома – Сергеем Петровым и председателем райкома профсоюза работников АПК побывали на одном из зеленых полей КСУП «Малятичи-АГРО». Здесь, у агрогородка Ботвиновка, вовсю кипела работа. Кормоуборочные комбайны, косилки, грабли, автомашины работали как один связанный между собой механизм. Это был настоящий зеленый конвейер. Механизаторы, работающие на косилках, скашивали траву, а те, кто работал на граблях, собирали подсохшую зеленную массу в валки. Кормоуборочные комбайны измельчали ее и загружали в кузова автомашин и тракторов. Те везли зеленную массу к сенажным траншеям, расположенным возле МТК «Зайцева Слобода». Как рассказал главный агроном сельхозпредприятия Валерий Даниленко, в хозяйстве нужно убрать 1200 гектаров трав. На этих работах задействовано четыре кормоподборщика, три косилки, трое грабель. На отвозке задействовано восемь МАЗов и четыре трактора. Нужно отметить, что управляли ими в большинстве своем опытные водители и механизаторы. На косилках работают Александр Кругликов (опытный механизатор участвует и в заготовке кормов, и в посевных и уборочных кампаниях), Игорь Сидоренко (отмечен благодарственным письмом управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома и районной профсоюзной организации работников АПК за трудовые достижения во время заготовки кормов) и Василий Кравцов. Поседовали мы в поле и с механизаторами работающими на косилках. Это – Вадим Шкунденков, Алексей Шкунденков и Юрий Дольников. На кормоуборочных комбайнах трудятся Андрей Максимов, Александр Жмодиков, Сергей Шири, Леонид Жмыро. Здесь же, в поле, мы побеседовали с опытным механизатором Василием Великановым и водителем – Федором Волосенко. Они считают, что заготовка кормов – важное и ответственное дело, так как от этого зависит зимовка крупного рогатого скота, его продуктивность и, соответственно, благосостояние как хозяйства, так и самих сельчан.
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В КСУП «Бель», как и в других хозяйствах района идет заготовка кормов. Ранним утром, до начала работ, с сельчанами, занятыми
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