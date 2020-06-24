У магазина Symbal.by задержали людей, стоявших в очереди

О задержании ОМОНом 20 человек сообщил на сайте «Радыё Свабода» сооснователь магазина Symbal.by Никита Бровка.

По словам официального представителя Минской милиции Натальи Ганусевич, ОМОН прибыл, чтобы устранить конфликт, возникший между стоявшими в очереди и местным автолюбителем.

«Выезжал автомобиль, а люди, стоявшие рядом с магазином, не давали ему проехать. В целях пресечения противоправных действий, выразившихся в блокировке автомобиля, выехал наряд милиции. Некоторые лица доставлены для разбирательства», - рассказала Ганусевич.

Как следует из прямой трансляции, которую вел магазин, конфликт возник у выезда со двора: стоявшие в очереди якобы помешали выезду машины. Возникла потасовка. Директор магазина Павел Белоус говорит, что за рулем авто был местный житель.

Судя по видео, наряд милиции - это автозак и с десяток омоновцев.

Ранее сообщалось о том, что магазин Symbal.by на проспекте Машерова вынужден закрыться с 29 июня. «Друзья, оффлайн-магазин symbal.by на пр-те Машерова, 18 с 29 июня прекращает свою работу. Приглашаем вас до конца недели приобрести у нас что-нибудь, пока товары магазина не арестовали и не конфисковали. В наличии еще много флагов, футболок, чашек, повязок, сумок и другой продукции», - сообщил в Фейфбуке владелец магазина Павел Белоус.

По егословам, в магазине не прекращаются проверки. Проблемы начались 12 июня, когда у курьера магазина милиционеры конфисковали более 400 маек с надписью"ПСИХО3%". 15 июня в магазин пришла проверка из налоговой и отдела по борьбе с экономическими преступлениями. 17 июня санстанция решила закрыть производственный цех symbal.by. Среди причин называлась угроза национальной безопасности.