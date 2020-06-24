Адвокат впервые за четыре дня увидел Бабарико и рассказал о его состоянии

Источник материала: KYKY

Адвоката Дмитрия Лаевского, клиентом которого является идущий в президенты Беларуси Виктор Бабарико, вызвали в КГБ для процессуальных действий. Там ему наконец-то удалось поговорить со своим подзащитным. В беседе с TUT.by Лаевский рассказал о состоянии Бабарико.

«Виктор Дмитриевич здоров, очень интересуется происходящим в стране, – поделился адвокат. – Мы намерены дальше обжаловать сегодняшнее постановление суда по вопросу задержания [суд Центрального района не удовлетворил жалобу адвокатов Бабарико на его задержание], а также меру пресечения. Во всем остальном позиция так же принципиальна. Из жизненного: Виктор Дмитриевич сейчас планирует провести детальный сравнительный анализ всех редакций нашей Конституции, поскольку все происходящее с ним в еще большей степени укрепило его убежденность в важности того, какая Конституция должна быть в основе законодательства. Касательно писем, которые ему пишут люди, – к сожалению, на данный момент он ничего не получил. Мы надеемся, что в этом вопросе все наладится и ему будут передавать письма».

Кстати, во время сегодняшнего стрима представительница штаба Бабарико сказала , что за все время своего нахождения под стражей Виктор получил всего одну открытку. Шлите Виктору больше открыток.

Дмитрий Лаевский также заметил, что условия содержания Виктора Бабарико улучшились: у него теперь есть человеческое спальное место. Ранее другой адвокат экс-банкира, Александр Пыльченко заявлял , что у Бабарико в СИЗО КГБ нормального спального места нет. Есть так называемый «вертолет» – ставится между другими кроватями на ночь. Это значит, что днем в камере приткнуться было некуда.

Напомним, адвокаты Виктора Бабарико и его сына Эдуарда не раз жаловались , что их не пускают к ним в СИЗО КГБ. Лаевский говорил, что не посещал своих клиентов с субботы. На вопрос о причинах недопуска адвокат отмечал, что «тоже хотел бы это понимать». «Дежурный в бюро пропусков просто сообщает, что посещения не проводятся из-за эпидемиологической ситуации», – пояснял адвокат, добавляя, что никаких бумаг, в которых регламентировались бы сроки такого ограничения, он не видел.

Обложка: инстаграм Виктора Бабарико .