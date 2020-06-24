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Адвокат впервые за четыре дня увидел Бабарико и рассказал о его состоянии

24.06.2020 20:20 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Адвоката Дмитрия Лаевского, клиентом которого является идущий в президенты Беларуси Виктор Бабарико, вызвали в КГБ для процессуальных действий. Там ему наконец-то удалось поговорить со своим подзащитным. В беседе с TUT.by Лаевский рассказал о состоянии Бабарико.

«Виктор Дмитриевич здоров, очень интересуется происходящим в стране, – поделился адвокат. – Мы намерены дальше обжаловать сегодняшнее постановление суда по вопросу задержания [суд Центрального района не удовлетворил жалобу адвокатов Бабарико на его задержание], а также меру пресечения. Во всем остальном позиция так же принципиальна. Из жизненного: Виктор Дмитриевич сейчас планирует провести детальный сравнительный анализ всех редакций нашей Конституции, поскольку все происходящее с ним в еще большей степени укрепило его убежденность в важности того, какая Конституция должна быть в основе законодательства. Касательно писем, которые ему пишут люди, – к сожалению, на данный момент он ничего не получил. Мы надеемся, что в этом вопросе все наладится и ему будут передавать письма».

Кстати, во время сегодняшнего стрима представительница штаба Бабарико сказала, что за все время своего нахождения под стражей Виктор получил всего одну открытку. Шлите Виктору больше открыток. 

Дмитрий Лаевский также заметил, что условия содержания Виктора Бабарико улучшились: у него теперь есть человеческое спальное место. Ранее другой адвокат экс-банкира, Александр Пыльченко заявлял, что у Бабарико в СИЗО КГБ нормального спального места нет. Есть так называемый «вертолет» – ставится между другими кроватями на ночь. Это значит, что днем в камере приткнуться было некуда.

Напомним, адвокаты Виктора Бабарико и его сына Эдуарда не раз жаловались, что их не пускают к ним в СИЗО КГБ. Лаевский говорил, что не посещал своих клиентов с субботы. На вопрос о причинах недопуска адвокат отмечал, что «тоже хотел бы это понимать». «Дежурный в бюро пропусков просто сообщает, что посещения не проводятся из-за эпидемиологической ситуации», – пояснял адвокат, добавляя, что никаких бумаг, в которых регламентировались бы сроки такого ограничения, он не видел.

Обложка: инстаграм Виктора Бабарико.

Читайте по теме: «Власть губит нехватка любви». Последний разговор с Виктором Бабарико перед задержанием

 
 
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Адвоката Дмитрия Лаевского, клиентом которого является идущий в президенты Беларуси Виктор Бабарико, вызвали в КГБ для процессуальных действий. Там ему...
 
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