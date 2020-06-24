Как правильно выбрать шезлонг: советы для любителей садового отдыха

Источник материала: Tut.by

Летний отдых невозможно представить без релаксации на свежем воздухе в тени или под солнцем. Сегодня редакция TAM.BY расскажет, как выбрать шезлонг, который подарит комфортный и полноценный отдых.

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Что такое шезлонг



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

В переводе с французского «chaiselongue» — «кресло», «длинный стул». Это пляжная или садовая мебель с длинной нижней частью, в которой можно находиться полулежа или в сидячем положении (спинка регулируется). Шезлонг не стоит путать с лежаком: второе изделие намного ниже и длиннее, предназначено для отдыха лежа.

Из чего изготавливают шезлонги



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Дерево. Экологичное изделие, состоящее из поперечно либо продольно расположенных брусов или реек. Благодаря прочным физическим свойствам шезлонги чаще изготавливают из хвойных пород. Есть большой выбор расцветок, полученных после обработки пропитками с пигментом. Однако материал имеет недостаток: при излишках влаги дерево деформируется.

Ткань и металл. Шезлонг состоит из металлического трубчатого каркаса, на который надевается чехол из плотной синтетической ткани (тик, парусина, брезент). Относительно бюджетное и компактное изделие, большинство моделей такого типа имеют складную конструкцию, почти не намокают и быстро сохнут.

Пластик.Выбрать шезлонг из пластика просто, ведь мебель такого типа выпускается в широком ассортименте и отличается невысокой стоимостью. Сейчас в каталогах магазинов есть пластмассовая мебель, декорированная под ротанг, дерево, ткань и прочие материалы. В сравнении с натуральным деревом, пластик не подвержен воздействию влаги, однако выцветает на солнце.

Металл. Наиболее прочный и одновременно тяжелый материал, который подходит не только для сада, но и пляжного отдыха. Металлический каркас, как правило, обрабатывается специальным составом для защиты от коррозии. Нельзя сказать, что металлическая мебель — самое экономичное решение для кармана.

Высушенные стебли. Если не хотите размещать пластик во дворе, то можете выбрать шезлонг из настоящего ротанга или лозы. Натуральная плетеная мебель выглядит гармонично, дорого и становится центральным украшением садового интерьера. Планируя такую покупку, будьте готовы к значительным расходам.

Конструкции шезлонгов: какие бывают



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Как выбрать шезлонг по материалу, теперь понятно. Что необходимо учесть в особенностях конструкции?

Монолитный шезлонг лучше устанавливать в местах сезонного пребывания. Необязательно приобретать мебель с металлическим каркасом: достаточно подыскать изделия из дерева, пластика, ротанга.

Особой популярностью пользуется подвесной тип конструкции. Все, что необходимо для установки, — закрепить на балке или заводской опоре. Шезлонг удачно дополняет веранды, летние террасы.

Не менее популярный вид садовой мебели -шезлонг-качалка. Это тот самый формат мебели, который считается идеальным для уединения за любимой книгой. Шезлонг массивный, его редко перемещают по территории сада.

Со складным шезлонгом в этом плане проще: легкая мебель быстро складывается и может быть перенесена в любую точку участка. Это позволяет брать изделие с собой в путешествия на машине.

Что еще учесть перед покупкой



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Определитесь с размером: для семейного отдыха есть смысл приобрести двухместную модель. Изучите механизм трансформации. Возможно, вам необходима регулировка наклона спинки, положения ног. Дополнения к мебели (козырек от солнца, зонтик, подставка под стакан, ролики для перемещения) добавят ощущение комфорта. Если планируете много времени проводить сидя, то выберите шезлонг с анатомической спинкой. Она поддержит осанку и не позволит мышцам статически напрягаться. Обратите внимание не только на эстетическую привлекательность и материал каркаса: в эксплуатации важно удобство в чистке и устойчивость к загрязнениям.

Остались вопросы о том, как выбрать шезлонг для полноценного отдыха? Каталог TAM.BY подскажет, где найти садовую мебель по выгодным предложениям.