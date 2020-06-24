ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Жители двух районов Минска остались без питьевой воды: как сейчас решается проблема?

24.06.2020 21:22 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Жители двух районов Минска остались без питьевой воды: как сейчас решается проблема?

Остались без воды. Жители Московского и Фрунзенского районов столицы утром обнаружили, что жидкость из крана дурно пахнет, отмечали резкий химический запах. 

На «Минскводоканал» посыпались обращения. Специалисты выехали для взятия проб. И кроме запаха, все показатели, по их словам, были в норме. Одна из возможных причин такой ситуации – жаркая погода. Пока проблема устраняется, в  микрорайоны разъехались  цистерны с чистой водой. Жители бесплатно могут  пополнить свои запасы. Всю оперативную информацию по качеству воды можно найти на сайте предприятия. В открытом доступе размещены и лабораторные исследования.

Антон Голоскок, начальник производства «Минскводопровод»: «Основная жалоба была на наличие запаха в воде. Утром были оперативно предприняты необходимые меры, направленные на исключение причин появления запаха. Мы наблюдаем положительную динамику улучшения качества воды в Фрунзенском и Московском районах. Рассчитываем, что к концу дня предпринятые нами меры позволят значительно улучшить качество воды в этих районах».

До сих пор без воды остаются жители Сухарево, Малиновки и Каменной Горки. Как сообщили в водоканале, с очистной станции в сеть уже поступает вода без посторонних запахов. Но нужно время для вытеснения дурно пахнущей жидкости. Воду жителям продолжают подвозить. Также во Фрунзенском районе работают три питьевых фонтанчика с артезианской водой — на улицах Горецкого, Лещинского и в парке 60-летия Октября. Сегодня их не будут отключать на ночь, чтобы жители могли пополнить запасы в любое время.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Остались без воды. Жители Московского и Фрунзенского районов столицы утром обнаружили, что жидкость из крана дурно пахнет, отмечали резкий химический запах.  На...
 
Новости дня
Новости разные
 
Отмена роуминга между Беларусью и Россией: когда ждать?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец
24.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика