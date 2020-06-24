Жители двух районов Минска остались без питьевой воды: как сейчас решается проблема?

Источник материала: ОНТ

Остались без воды. Жители Московского и Фрунзенского районов столицы утром обнаружили, что жидкость из крана дурно пахнет, отмечали резкий химический запах.

На «Минскводоканал» посыпались обращения. Специалисты выехали для взятия проб. И кроме запаха, все показатели, по их словам, были в норме. Одна из возможных причин такой ситуации – жаркая погода. Пока проблема устраняется, в микрорайоны разъехались цистерны с чистой водой. Жители бесплатно могут пополнить свои запасы. Всю оперативную информацию по качеству воды можно найти на сайте предприятия. В открытом доступе размещены и лабораторные исследования.

Антон Голоскок, начальник производства «Минскводопровод»: «Основная жалоба была на наличие запаха в воде. Утром были оперативно предприняты необходимые меры, направленные на исключение причин появления запаха. Мы наблюдаем положительную динамику улучшения качества воды в Фрунзенском и Московском районах. Рассчитываем, что к концу дня предпринятые нами меры позволят значительно улучшить качество воды в этих районах».

До сих пор без воды остаются жители Сухарево, Малиновки и Каменной Горки. Как сообщили в водоканале, с очистной станции в сеть уже поступает вода без посторонних запахов. Но нужно время для вытеснения дурно пахнущей жидкости. Воду жителям продолжают подвозить. Также во Фрунзенском районе работают три питьевых фонтанчика с артезианской водой — на улицах Горецкого, Лещинского и в парке 60-летия Октября. Сегодня их не будут отключать на ночь, чтобы жители могли пополнить запасы в любое время.

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