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Игорь Сергеенко о предприятии «Мозырьсоль»: на таких коллективах держится экономика нашей страны
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Мозыре после длительной реконструкции начал работу драматический театр имени Ивана Мележа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первую постановку на обновленной сцене зрители увидят уже в сентябре. Сезон откроют «Люди на болоте».
Особое внимание при реконструкции уделили сохранению архитектурного облика здания. Драмтеатр был построен в 30-е годы прошлого столетия и является историко-культурной ценностью нашей страны.
Капитальный ремонт начался еще в 2010 году. Сроки работ значительно затянул сильный пожар, который буквально уничтожил часть второго этажа и кровли. Некоторые участки уникального здания пришлось отстраивать заново.
Ответы на интересующие вопросы получил коллектив предприятия «Мозырьсоль». 24 июня его посетил глава Администрации Президента.
Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Также Игорь Сергеенко навестил воспитанников Мозырского детского дома.
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Новости Беларуси. В Мозыре после длительной реконструкции начал работу драматический театр имени Ивана Мележа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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