Источник материала: Ежедневник

Министерство труда и социальной защиты населения проводит мониторинг по вопросу соблюдения законодательства при увольнении работников. Нарушений пока не выявлено.

Напомним, что две недели назад президент Беларуси Александр Лукашенко велел проверить частные компании на предмет обоснованности увольнений своих сотрудников. Поводом для такой проверки стала полученная главой государства информация, что в некоторых компаниях увольняют сотрудников за отказ ставить подпись за выдвижение альтернативных кандидатов.

«В последнее время, уверен и вам так же, как и мне, поступают жалобы от людей по ходу так называемой этой избирательной кампании. Что меня возмущает особенно - в Минске, других городах (это характерно для городов) частные компании увольняют людей. Притом, боюсь сказать массово, но достаточно много. Я насчет этого соответствующее заявление уже делал. Мало того, увольняют людей - тех, кто не отдал подпись за альтернативных так называемых кандидатов: ты там за Петрова, Сидорова не расписался - уходи», - заявил президент.

Как сообщила министр труда и социальной защиты населения Ирина Костевич на состоявшемся заседании Президиума Совета министров, в настоящее время по поручению президента проводится мониторинг организаций по вопросу соблюдения трудового законодательства при увольнении работников.

Министр отметила, что оперативные данные свидетельствуют об отсутствии массовых грубых нарушений. Вместе с тем, начиная с апреля наблюдается рост потерь рабочего времени. В мае текущего года по сравнению с маем прошлого года увеличилась численность работников, работавших неполное рабочее время, находившихся в отпусках по инициативе нанимателей и в простое, сообщила пресс-служба Совмина.

«Это вынужденная реакция организаций в период разрыва логистических и производственных цепочек из-за пандемии. Применение различных режимов занятости позволяет сохранить за каждым человеком рабочее место, хотя и с определенным снижением их доходов», – резюмировала министр.

Премьер-министр Роман Головченко отметил, что в известных условиях функционирования экономики, сохранение рабочих мест - один из важнейших вопросов, находящихся в поле зрения правительства.

«Чтобы не допустить разбалансировки рынка, массового высвобождения людей в условиях снижения производства, сокращения объема услуг из-за эпидемиологической ситуации в мире, президентом и правительством приняты необходимые решения. Созданы инструменты и определены источники поддержки предприятий и бизнеса, которые существенно пострадали от пандемии COVID-19», – подчеркнул глава белорусского правительства.

По предложению правительства главой государства для сохранения трудовых коллективов и обеспечению работников государственной гарантией – минимальной заработной платой, 28 мая приняты указы №178 и №179, направленные на поддержку работников организаций реального сектора и бюджетной сферы, которые в силу объективных причин вынуждены трудиться неполное рабочее время или в режиме простоя.

Отмечено, что организации активно консультируются по вопросам применения Указа №178. На 22 июня получили консультации более 420 нанимателей.

44 организации уже подали заявление на получение поддержки, по 14 организациям исполкомами уже приняты решения: девяти организациям в ближайшие дни будут перечислены запрошенные суммы, а организации в свою очередь оперативно обеспечат выплату доплат своим работникам. Пяти организациям отказано в предоставлении субсидии по объективным причинам.

Премьер-министр поручил руководителям местных органов власти активно взаимодействовать с организациями, находящимися на их территории, по разъяснению предоставленных возможностей и механизмов получения поддержки.