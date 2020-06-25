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Квота для приёма на работу людей с ограниченными возможностями: как это предлагают сделать в Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси предлагают установить квоты для приема на работу людей с ограниченными возможностями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь идет как о средних, так и крупных предприятиях разных форм собственности, где трудятся свыше 100 человек. Уже есть и соответствующий документ: закон «О правах инвалидов и их социальной интеграции» приняли депутаты в первом чтении.
Почему возникла такая необходимость? Охотно ли идут навстречу особенным людям работодатели? И легко ли устроиться на работу всем желающим?
Здоровье Михаила подсадила тяжелая работа: поднятый груз дал осложнение на сетчатку. Дальше – неудачная операция на глазах и группа по инвалидности. На предприятии, где таких больше тысячи, нашлось место и для него.
Дмитрий Станишевский, рабочий УП «Светоприбор»:
Вакансии на таких предприятиях есть. Подобрать или научить профессии здесь могут тех, кто этого желает. Конечно, с учетом диагноза и нагрузки. Сами предприятия, где трудятся люди с ограниченными возможностями, получают бонусы – это и налоговые льготы, и невысокая аренда.
Оксана Семашко, корреспондент:
Швейное производство. Практически половина людей здесь с проблемами со зрением. Помимо фартуков, сумок и летних головных уборов сейчас изготавливают спецодежду для медиков и защитные маски.
Борис Щербинин, директор УП «Баркос»:
Светлана Маленок, менеджер УП «Баркос»:
Границы безбарьерной среды, безусловно, расширяются. Но, по их мнению, гостиницы, кафе (да что там – центры соцобслуживания) должны быть доступны и для тех, кто по разным причинам не видит или не слышит.
Светлана Маленок:
Сегодня это единственный в нашей стране производитель элементов доступной среды. Уникальные таблички, указатели с тактильным шрифтом Брайля и инновационные навигационные системы-информаторы производят на специальном принтере. Так что сегодня незрячие могут читать руками по всей Беларуси в новостройках, поликлиниках, аэропорту, автовокзалах. Но далеко не везде.
Михаил Антоненко, директор центра успешного человека:
Таких особенных людей, которые при этом могут работать, сегодня в Беларуси больше 100 тысяч. Из них больше половины трудоустроены. Чтобы трудиться смог каждый желающий, законотворцы предлагают установить квоты для приема на работу. И если документ примут, это коснется всех средних и крупных предприятий, где трудятся больше 100 человек.
Олег Токун, начальник управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси:
А пока завтра найти себе работу можно на электронной ярмарке вакансий. Наниматели для особенных людей предложат больше 90 свободных мест.
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Квота для приёма на работу людей с ограниченными возможностями: как это предлагают сделать в Беларуси
Новости Беларуси. В Беларуси предлагают установить квоты для приема на работу людей с ограниченными возможностями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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