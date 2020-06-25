ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Квота для приёма на работу людей с ограниченными возможностями: как это предлагают сделать в Беларуси

25.06.2020 06:50 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси предлагают установить квоты для приема на работу людей с ограниченными возможностями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет как о средних, так и крупных предприятиях разных форм собственности, где трудятся свыше 100 человек. Уже есть и соответствующий документ: закон «О правах инвалидов и их социальной интеграции» приняли депутаты в первом чтении.

Почему возникла такая необходимость? Охотно ли идут навстречу особенным людям работодатели? И легко ли устроиться на работу всем желающим?

Оксана Семашко пообщалась с теми, кто по здоровью не может видеть, но чувствует поддержку и рассчитывает на помощь.

Квота для приёма на работу людей с ограниченными возможностями: как это предлагают сделать в Беларуси

Здоровье Михаила подсадила тяжелая работа: поднятый груз дал осложнение на сетчатку. Дальше – неудачная операция на глазах и группа по инвалидности. На предприятии, где таких больше тысячи, нашлось место и для него.

Квота для приёма на работу людей с ограниченными возможностями: как это предлагают сделать в Беларуси

Дмитрий Станишевский, рабочий УП «Светоприбор»:
Сейчас я имею возможность просто работать и радоваться своей семье. Радоваться жизни.

Квота для приёма на работу людей с ограниченными возможностями: как это предлагают сделать в Беларуси

Вакансии на таких предприятиях есть. Подобрать или научить профессии здесь могут тех, кто этого желает. Конечно, с учетом диагноза и нагрузки. Сами предприятия, где трудятся люди с ограниченными возможностями, получают бонусы – это и налоговые льготы, и невысокая аренда.

Квота для приёма на работу людей с ограниченными возможностями: как это предлагают сделать в Беларуси

Оксана Семашко, корреспондент:
Многие после серьезных жизненных потрясений становятся счастливыми благодаря работе. Ведь это не только заработок, но новые друзья и даже семья для некоторых.

Квота для приёма на работу людей с ограниченными возможностями: как это предлагают сделать в Беларуси

Швейное производство. Практически половина людей здесь с проблемами со зрением. Помимо фартуков, сумок и летних головных уборов сейчас изготавливают спецодежду для медиков и защитные маски.

Квота для приёма на работу людей с ограниченными возможностями: как это предлагают сделать в Беларуси

Борис Щербинин, директор УП «Баркос»:
Мы создаем им условия не только работы на предприятии, но и знакомства, общения, собственно, развития себя. Если человек в чем-то ранее был закомплексован или обижен как-то, или сам понимал, что он не удел остался, то в коллективе он расцветает.

Квота для приёма на работу людей с ограниченными возможностями: как это предлагают сделать в Беларуси

Светлана Маленок, менеджер УП «Баркос»:
Если тотально незрячий человек стоит с тростью, никогда нет стопроцентной вероятности, что на вопрос: «Подскажите, пожалуйста, какой сигнал светофора?» тебе кто-то ответит. Все скажут «зеленый», и ты можешь пойти прямо под машину.

Квота для приёма на работу людей с ограниченными возможностями: как это предлагают сделать в Беларуси

Границы безбарьерной среды, безусловно, расширяются. Но, по их мнению, гостиницы, кафе (да что там – центры соцобслуживания) должны быть доступны и для тех, кто по разным причинам не видит или не слышит.

Квота для приёма на работу людей с ограниченными возможностями: как это предлагают сделать в Беларуси

Светлана Маленок:
Здесь просто у нас есть возможность устроиться у некоторых по специальности либо интересную работу иметь. Она достаточно творческая, с одной стороны. С другой ответственная и высокотехнологичная.

Квота для приёма на работу людей с ограниченными возможностями: как это предлагают сделать в Беларуси

Сегодня это единственный в нашей стране производитель элементов доступной среды. Уникальные таблички, указатели с тактильным шрифтом Брайля и инновационные навигационные системы-информаторы производят на специальном принтере. Так что сегодня незрячие могут читать руками по всей Беларуси в новостройках, поликлиниках, аэропорту, автовокзалах. Но далеко не везде.

Квота для приёма на работу людей с ограниченными возможностями: как это предлагают сделать в Беларуси

Михаил Антоненко, директор центра успешного человека:
Мы вместе с комитетом создали рабочие места. Они потратили деньги на компенсацию этих затрат. Ни одна реальная гостиница не заказала таблички, хотя в гостиницах это обязательно нужно. Незрячий человек приезжающий часто группами приезжают может перемещаться, находить свободно свой номер, если есть табличка.

Квота для приёма на работу людей с ограниченными возможностями: как это предлагают сделать в Беларуси

Таких особенных людей, которые при этом могут работать, сегодня в Беларуси больше 100 тысяч. Из них больше половины трудоустроены. Чтобы трудиться смог каждый желающий, законотворцы предлагают установить квоты для приема на работу. И если документ примут, это коснется всех средних и крупных предприятий, где трудятся больше 100 человек.

Квота для приёма на работу людей с ограниченными возможностями: как это предлагают сделать в Беларуси

Олег Токун, начальник управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси:
Если же наниматель по каким-то причинам не захочет заполнять квоту инвалидами, мы предлагаем другой вариант – уплатить компенсационный взнос в специально созданный бюджетный фонд. Деньги которого, кстати, потом будут направлены на содействие трудоустройству инвалидов.

Квота для приёма на работу людей с ограниченными возможностями: как это предлагают сделать в Беларуси

А пока завтра найти себе работу можно на электронной ярмарке вакансий. Наниматели для особенных людей предложат больше 90 свободных мест.

Люди в материале: Дмитрий Станишевский, Оксана Семашко, Борис Щербинин, Светлана Маленок, Михаил Антоненко, Олег Токун

 
Теги: знакомства
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Беларуси предлагают установить квоты для приема на работу людей с ограниченными возможностями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
«В последнее время, уверен и вам так же, как и мне, поступают жалобы от людей по ходу так называемой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
25.06.2020
Soligorsk News

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика