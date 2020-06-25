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На Солигорщине ГАИ проводит акцию “Берегите детей!”
25.06.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
11 июня 2020 1:22 849
На Солигорщине ГАИ проводит акцию "Берегите детей!"
Наиболее неблагоприятная обстановка в республике с детским дорожно-транспортным травматизмом сложилась в Минской и Могилевской областях. Потому в двух этих областях ГАИ совместно с инспекцией по делам несовершеннолетних с 10 по 20 июня проведет комплекс мероприятий «Берегите детей!». Что касается статистики, на Минщине за 5 месяцев года произошло 31 дорожно-транспортное происшествие с участием детей. 4 ребенка при этом погибло, а 30 получили травмы различной степени тяжести.
На кону – жизни маленьких граждан нашей республики. Что же за компекс мероприятий пройдет в этот период? Не станет исключением при проведении комплекса мер “Берегите детей” и Солигорский район.
Отдел новостей “СОЛИГОРСК – НОВОСТИ”.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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11 июня 2020 1:22 849 На Солигорщине ГАИ проводит акцию "Берегите детей!" ...
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