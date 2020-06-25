На Солигорщине ГАИ проводит акцию “Берегите детей!”

Наиболее неблагоприятная обстановка в республике с детским дорожно-транспортным травматизмом сложилась в Минской и Могилевской областях. Потому в двух этих областях ГАИ совместно с инспекцией по делам несовершеннолетних с 10 по 20 июня проведет комплекс мероприятий «Берегите детей!». Что касается статистики, на Минщине за 5 месяцев года произошло 31 дорожно-транспортное происшествие с участием детей. 4 ребенка при этом погибло, а 30 получили травмы различной степени тяжести.

На кону – жизни маленьких граждан нашей республики. Что же за компекс мероприятий пройдет в этот период? Не станет исключением при проведении комплекса мер “Берегите детей” и Солигорский район.



Во время акции инспекторы напомнят детям, чем угрожают дороги, и расскажут, почему нужно соблюдать правила дорожного движения. В летних лагерях будут проводиться кинолектории и викторины. Детям объяснят, как правильно кататься на роликах и скейтбордах, как правильно двигаться по городским и сельским дорогам на велосипедах. Акция не ограничится лишь работой с детьми. Сотрудники ГАИ усилят контроль за водителями при проезде пешеходных переходов, а также напомнят об ответственности родителям. Необходимо организовывать правильный досуг ребят, напоминать им о правилах пересечения дорог на перекрестках и переходах. Детей необходимо отучить от мысли, что во дворе они в полной безопасности.



Выходя из-за любого препятствия, ребенок должен выглянуть и убедиться, что поблизости нет движущегося автомобиля. Ему необходимо знать, что на «зебре» надо остановиться у края проезжей части, посмотреть по сторонам и убедиться, что машины остановились.При перевозке детей в автомобилях также нужно соблюдать правила. За ненадлежащее воспитание несовершеннолетних родители могут быть привлечены к административной ответственности в соответствии с законодательством республики Беларусь.



Каждый взрослый должен помнить, что безопасность детей, в первую очередь, зависит от нашего внимания к ним и постоянного контроля! Берегите детей!

