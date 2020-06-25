|
Помощник Президента по вопросам финансово-кредитной системы посетит Жлобин
Источник материала: ОНТ
На связи – представители Администрации Президента. Неформальное и живое общение с людьми помогает оперативно решать локальные вопросы и анализировать проблемы, требующие решения на республиканском уровне.
О них можно рассказать лично и по телефону. Сегодня в Жлобине людей выслушает Валерий Бельский, помощник Президента по вопросам финансово-кредитной системы. Он посетит Белорусский металлургический завод, где и проведет личный прием. Для тех, кто не сможет прийти на встречу, будет организована прямая телефонная линия.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На связи – представители Администрации Президента. Неформальное и живое общение с людьми помогает оперативно решать локальные вопросы и анализировать проблемы,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)