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Помощник Президента по вопросам финансово-кредитной системы посетит Жлобин

25.06.2020 08:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Помощник Президента по вопросам финансово-кредитной системы посетит Жлобин

На связи – представители Администрации Президента. Неформальное и живое общение с людьми помогает оперативно решать локальные вопросы и анализировать проблемы, требующие решения на республиканском уровне.

О них можно рассказать лично и по телефону. Сегодня в Жлобине людей выслушает Валерий Бельский, помощник Президента по вопросам финансово-кредитной системы. Он посетит Белорусский металлургический завод, где и проведет личный прием. Для тех, кто не сможет прийти на встречу, будет организована прямая телефонная линия.

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На связи – представители Администрации Президента. Неформальное и живое общение с людьми помогает оперативно решать локальные вопросы и анализировать проблемы,...
 
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