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Внимание! Пить воду из-под крана в Московском и Фрунзенском районах нельзя
Источник материала: ОНТ
В Московском и Фрунзенском районах на основании требования санитарных служб воду можно использовать только для хозяйственно-бытовых нужд,
О том, когда можно использовать воду для питьевых целей, дополнительно будет сообщено.
Актуальные адреса, по которым организован подвоз питьевой воды, можно узнать в контакт-центре 115 или посмотреть на сайте Минскводоканала.
Использовать воду в утренние часы только на хозяйственно-бытовые нужды и сливать ее в течение 10-15 минут рекомендует Минскводоканал. Таким образом вывод воды с остаточным запахом из систем водоснабжения ускорится.
Качество воды в районных насосных станциях и в магистральных сетях сейчас полностью соответствует требованиям санитарных норм и правил.
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В Московском и Фрунзенском районах на основании требования санитарных служб воду можно использовать только для хозяйственно-бытовых нужд, сообщается в...
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