Внимание! Пить воду из-под крана в Московском и Фрунзенском районах нельзя

Источник материала: ОНТ

В Московском и Фрунзенском районах на основании требования санитарных служб воду можно использовать только для хозяйственно-бытовых нужд, сообщается в официальном Telegram-канале Минского горисполкома.

О том, когда можно использовать воду для питьевых целей, дополнительно будет сообщено.

Актуальные адреса, по которым организован подвоз питьевой воды, можно узнать в контакт-центре 115 или посмотреть на сайте Минскводоканала.

Использовать воду в утренние часы только на хозяйственно-бытовые нужды и сливать ее в течение 10-15 минут рекомендует Минскводоканал. Таким образом вывод воды с остаточным запахом из систем водоснабжения ускорится.

Качество воды в районных насосных станциях и в магистральных сетях сейчас полностью соответствует требованиям санитарных норм и правил.



На сетях водоснабжения в Московском и Фрунзенском районах всю ночь проводились профилактические работы. Все необходимые меры для нормализации качества воды в квартирах минчан принимаются.

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