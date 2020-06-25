На горячую линию по вопросам незаконных увольнений за две недели обратились 212 человек

Источник материала: Вороновская газета





С 11 июня Минтруда и соцзащиты, Департамент госинспекции труда принимают обращения граждан по вопросам незаконных увольнений — открыта горячая телефонная линия. За две недели туда позвонили 212 человек, сообщает СБ.

работы , в выплате окончательного расчета или предоставлении трудового отпуска. 92 обращения касались состоявшегося увольнения, 100 человек консультировались по применению норм трудового законодательства. Остальные просили посодействовать в отмене намечающегося увольнения, сохранении места, в выплате окончательного расчета или предоставлении трудового отпуска. Как проанализировали специалисты, в большинстве случаев увольнения нарушений не было. В 38 процентах обращений людей увольняли по истечении срока действия контракта. В 28 процентах случаев — по соглашению сторон, в 14 — по инициативе нанимателя за совершение дисциплинарного проступка, в 9 — из-за отказа от продолжения работы в связи с изменением существенных условий труда. Кроме того, основаниями были ликвидация организации, сокращение штата, непрохождение испытательного срока и невозможность продолжать работу по состоянию здоровья. Изучив обстоятельства увольнения по истечении срока действия контракта, специалисты пришли к выводу: требования законодательства наниматели в основном соблюдают. Решение об этом они вправе принять в двух случаях: если на данного работника не распространяются гарантии по продлению, заключению нового контракта, установленные статьей 261–5 Трудового кодекса, или если в коллективном договоре организации не предусмотрены дополнительные гарантии работникам по продлению контрактов. Указанные категории граждан на горячую телефонную линию не обращались.

Особенно пристально специалисты изучали обращения в связи с увольнением по соглашению сторон. Согласно законодательству по соглашению сторон можно прекратить трудовые отношения в любое время, но главное условие — желание и нанимателя, и работника. Звонки показали: к сожалению, есть наниматели, злоупотребляющие своим положением и фактически принуждающие работников согласиться с увольнением. Ситуации, когда формально все было по обоюдному согласию, а на самом деле «обоюдности» не было, взяты на контроль. Обстоятельства продолжат изучать.

В шести случаях специалисты Минтруда помогли сохранить трудовые отношения, когда их уже намеревались расторгнуть. После консультаций со специалистами руководители ОАО «Могилевхлебопродукт», ОАО «Гродненский мясокомбинат», ООО «Зона Логистики Групп», строительно-монтажного треста № 40 пересмотрели свои решения об увольнении работников.