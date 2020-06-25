Сайт «Нашей Нивы» не открывается у некоторых пользователей

Источник материала: Tut.by

Сайт издания «Наша Нива» перестал открываться у некоторых пользователей. Это подтвердили в редакции ресурса.





О первых перебоях стало известно около 1.45 ночи 25 июня. При попытке открыть сайт nn.by на экране у некоторых пользователей появлялось сообщение «Не получается получить доступ к сайту. Не удалось найти IP-адрес сервера».

Позже в соцсетях издания подтвердили, что проблема на самом деле есть, но с чем она связана пока не ясно. В комментариях к этому посту юзеры из других стран и городов (например, Санкт-Петербурга и Вильнюса) рассказали, что доступа у них также нет.

Интересно, что сайт издания до сих пор исправно работает и открывается у абонентов мобильного интернета от МТС. Мы связались с редактором «Нашей Нивы» Егором Мартиновичем. Он добавил, что на момент публикации этой заметки точной информации о причинах произошедшего все еще нет. Когда появится конкретика, об этом читателям расскажут через соцсети.