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Под Дзержинском столкнулись фура и две легковушки: потребовалась помощь спасателей
Источник материала: Tut.by
Три автомобиля столкнулись в Дзержинском районе, пострадал один из водителей. Об этом
Авария произошла днем 24 июня вблизи деревни Петковичи. Предварительно установлено, что здесь столкнулись две легковушки и фура.
В результате ДТП водитель Toyota Hilux оказался заблокирован в салоне. Мужчину из автомобиля при помощи специнструмента доставали спасатели. С травмами различной степени тяжести пострадавшего доставили в больницу. Два других водителя в аварии не пострадали.
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Авария произошла днем 24 июня вблизи деревни Петковичи.
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