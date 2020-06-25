Под Дзержинском столкнулись фура и две легковушки: потребовалась помощь спасателей

Источник материала: Tut.by

Три автомобиля столкнулись в Дзержинском районе, пострадал один из водителей. Об этом сообщили в МЧС.





Авария произошла днем 24 июня вблизи деревни Петковичи. Предварительно установлено, что здесь столкнулись две легковушки и фура.

В результате ДТП водитель Toyota Hilux оказался заблокирован в салоне. Мужчину из автомобиля при помощи специнструмента доставали спасатели. С травмами различной степени тяжести пострадавшего доставили в больницу. Два других водителя в аварии не пострадали.