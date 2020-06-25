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Рыбаки поймали на Припяти двухметрового сома

25.06.2020 10:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Открытие сезона поимки самой крупной рыбы в белорусских реках – сома – два друга из Логойска отпраздновали рекордной для себя поимкой. Выловленная в Припяти рыба завесила 60 килограммов, а длина её тела составила более двух метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рыбаки поймали на Припяти двухметрового сома


Сома поймали ночью. Тот активно сопротивлялся – водил лодку по реке в разных направлениях около получаса. Но и рыбаки не сдавались. И не зря: для них трофей стал рекордным.

Рыбаки поймали на Припяти двухметрового сома

Напомним, рыбалка на сома с 20 июня разрешена только в Гомельской и Брестской областях. На водоёмах Минщины разрешат ловить только с 1 июля.

Это сделано для того, чтобы сохранить популяцию самого крупного речного хищника Беларуси и создать условия для его нереста. 

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Новости Беларуси. Открытие сезона поимки самой крупной рыбы в белорусских реках – сома – два друга из Логойска отпраздновали рекордной для себя поимкой....
 
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