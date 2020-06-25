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Рыбаки поймали на Припяти двухметрового сома
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Открытие сезона поимки самой крупной рыбы в белорусских реках – сома – два друга из Логойска отпраздновали рекордной для себя поимкой. Выловленная в Припяти рыба завесила 60 килограммов, а длина её тела составила более двух метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это сделано для того, чтобы сохранить популяцию самого крупного речного хищника Беларуси и создать условия для его нереста.
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Новости Беларуси. Открытие сезона поимки самой крупной рыбы в белорусских реках – сома – два друга из Логойска отпраздновали рекордной для себя поимкой....
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