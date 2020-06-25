Как в центре Могилева будут перекрыто движение и ограничена стоянка в ближайшие три дня

Источник материала: Tut.by

Перекрытие движения транспорта и ограничения парковки временно будут вводить в Могилеве в ближайшие три дня — с 26 по 28 июня. Это связано с празднованием Дня города, сообщает горисполком.





День города в Могилеве-2020: программа

26 июня

08.00 — примерно 14.00 — ограничение стоянки в районе площади Славы: на самой площади, на улицах Архиерейский Вал Конисского и Первомайской от улицы Болдина.

В 10.00 к Вечному огню будут возлагать цветы, а в 12.30 у Ратуши начнется церемония награждения ежегодной специальной премии Могилевского горисполкома «Достижение».

27 июня

08.00 — 20.00 — ограничение стоянки авто на переулке Мигая;

10.00 — 20.00 — перекрытие движения на переулке Мигая;

20.00 — 23.00 — ограничение стоянки авто на улице Лепешинского;

21.00 — 23.00 — перекрытие движения по улице Лепешинского от улицы Первомайской до ТЦ «Атриум».

28 июня

08.00 — до окончания мероприятий — ограничение стоянки на улице Большая Гражданская в Подниколье и в центре Могилева: на улицах Лепешинского, Буденного, Миронова (от улицы Ленинской до бульвара Ленина), Первомайской (от площади Славы до улицы Болдина), переулке Мигая;

10.00 — 20.00 — перекрытие движения по переулку Мигая;

10.00 — 23.00 — перекрытие движения по улице Первомайской (от площади Славы до улицы Болдина);

12.00 — 18.00 — перекрытие движения по улице Лепешинского (от улицы Первомайской до ТЦ «Атриум»); по улице Большая Гражданская;

12.00 — 20.00 — перекрытие движения по улице Миронова (от улицы Ленинской до бульвара Ленина).