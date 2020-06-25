ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Мингорисполком: за загрязненную воду платить не надо, будет сделан перерасчет

25.06.2020 10:54 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Напомним, вчера жители Центрального, Фрунзенского и Московского районов начали жаловаться на неприятный запах от воды, а также жжение и зуд после ее попадания на кожу. Минскводоканал тем временем рекомендовал использовать воду только на хозяйственно-бытовые нужды, максимально обеспечив ее слив в течение 10-15 минут. Вечером среды поступил запрет на использование этой воды для питья. На улицах начали подвозить цистерны с питьевой водой.

«В настоящее время качество воды в магистральных сетях и в районных насосных станциях полностью соответствует требованиям санитарных правил и норм» сообщил утром в четверг Мингорисполком.

Что это значит?

Проблемы с водоснабжением минчан обещано решить в самое ближайшее время. А сумма по оплате услуг ЖКХ сократится. Однако, пока неизвестно на сколько.

Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости по темам:
Читайте также:
Отправить редакции myfin.by сообщение об ошибке в тексте
Текст:
Комментарий
Ссылка скопирована в буфер обмена

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жителям Фрунзенского и Московского районов сделают перерасчёт за услугу водоснабжения. Об этом сообщает телеграм-канал Мингорисполкома.
 
Новости дня
Новости разные
 
Власти говорят, что коллапс с водой в Минске уже решили, но люди жалуются: стало ещё хуже
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
25.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Вороновская газета
Soligorsk News
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика