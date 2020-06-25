Мингорисполком: за загрязненную воду платить не надо, будет сделан перерасчет

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Напомним, вчера жители Центрального, Фрунзенского и Московского районов начали жаловаться на неприятный запах от воды, а также жжение и зуд после ее попадания на кожу. Минскводоканал тем временем рекомендовал использовать воду только на хозяйственно-бытовые нужды, максимально обеспечив ее слив в течение 10-15 минут. Вечером среды поступил запрет на использование этой воды для питья. На улицах начали подвозить цистерны с питьевой водой.

«В настоящее время качество воды в магистральных сетях и в районных насосных станциях полностью соответствует требованиям санитарных правил и норм» – сообщил утром в четверг Мингорисполком.



Что это значит?

Проблемы с водоснабжением минчан обещано решить в самое ближайшее время. А сумма по оплате услуг ЖКХ сократится. Однако, пока неизвестно на сколько.