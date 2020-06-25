Власти говорят, что коллапс с водой в Минске уже решили, но люди жалуются: стало ещё хуже

Источник материала: KYKY

Вчера сотни тысяч минчан столкнулись с кризисом, которого в столице еще, похоже, не видели. Первыми (и прямо с утра) из-за воды из-под крана тревогу забили жители Сухарево: говорили, что запах воды похож то ли на йод, то ли на аммиак – в общем, пахнет отвратительно, никуда не годится. «После душа глаза щиплет», – объяснили TUT.by жильцы дома на улице Панченко. Элементарно не получалось даже зубы почистить. В соцсетях же писали, что казус затронул не только Сухарево, но и Малиновку, Кунцевщину, Каменную горку, Юго-запад и так далее.

Полдня комментариев о том, что случилось, никто не давал. Никто не запрещал воду пить, использовать ее для хознужд. К обеду 24 июня «Минскводоканал» решил перестать отмалчиваться и все же уточнить: все беды, оказывается, из-за жары. Позже – показал результаты сделанных проб: кроме запаха, все с водой хорошо. Да и запах, в общем-то, в пределах допустимого. Затем на сайте «Минскводоканала» появилось объявление: пить воду во Фрунзенском и Московском районах нельзя. Для всего остального она пригодна.

Тем временем люди выстроили в огромнейшие очереди за чистой водой, растянувшиеся на сотни метров. В «пострадавшие» районы ее подвозили в цистернах (в 25 точках города), кто-то шел к питьевым фонтанчикам. В магазинах воду в бутылках по пять литров, да и объемами поменьше, разбирали моментально. Помимо этого, минчане проявили самоорганизованность: составили карту гидрантов в Минске, карту родников , запустили телеграм-чат « Взаимопощь с водой Минск », где просили и предлагали подмогу, высказывали в соцсетях слова благодарности тем, кто пускал к себе помыться.

Власти обещали исправить коллапс к вечеру 24 июня, но беларусы этого не дождались. В ночь на 25 июня «Минскводоканал» и Минздрав со ссылкой на санитарные службы, наконец, признали: вода из крана нежелательна для питья. А сегодня утром «Минскводоканал» заявил, что коллектив организации всю ночь вел профилактические работы на сетях водоснабжения во Фрунзенском и Московском районах, и теперь качество воды в магистральных сетях и в районных насосных станциях в порядке. Мол, если вонь осталась, спустите воду в течение 15 минут.

При этом многие минчане жалуются, что все так же, как и было, и даже спуск воды не спасает ситуацию. Например, такие сообщения сегодня с утра приходили из микрорайона Сухарево. В микрорайоне Юго-запад, как рассказали местные, с утра вообще нет никакой воды – ни холодной, ни горячей. И если вчера водный коллапс затронул в основном западные районы Минска, то теперь в соцсетях есть посты о том, что он добрался и до центра. В частности , до Победителей, Обойной, Заславской, Киселева и проч.