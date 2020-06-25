ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Власти говорят, что коллапс с водой в Минске уже решили, но люди жалуются: стало ещё хуже

25.06.2020 10:40 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Вчера сотни тысяч минчан столкнулись с кризисом, которого в столице еще, похоже, не видели. Первыми (и прямо с утра) из-за воды из-под крана тревогу забили жители Сухарево: говорили, что запах воды похож то ли на йод, то ли на аммиак – в общем, пахнет отвратительно, никуда не годится. «После душа глаза щиплет», – объяснили TUT.by жильцы дома на улице Панченко. Элементарно не получалось даже зубы почистить. В соцсетях же писали, что казус затронул не только Сухарево, но и Малиновку, Кунцевщину, Каменную горку, Юго-запад и так далее.

Полдня комментариев о том, что случилось, никто не давал. Никто не запрещал воду пить, использовать ее для хознужд. К обеду 24 июня «Минскводоканал» решил перестать отмалчиваться и все же уточнить: все беды, оказывается, из-за жары. Позже – показал результаты сделанных проб: кроме запаха, все с водой хорошо. Да и запах, в общем-то, в пределах допустимого. Затем на сайте «Минскводоканала» появилось объявление: пить воду во Фрунзенском и Московском районах нельзя. Для всего остального она пригодна.

Тем временем люди выстроили в огромнейшие очереди за чистой водой, растянувшиеся на сотни метров. В «пострадавшие» районы ее подвозили в цистернах (в 25 точках города), кто-то шел к питьевым фонтанчикам. В магазинах воду в бутылках по пять литров, да и объемами поменьше, разбирали моментально. Помимо этого, минчане проявили самоорганизованность: составили карту гидрантов в Минске, карту родников, запустили телеграм-чат «Взаимопощь с водой Минск», где просили и предлагали подмогу, высказывали в соцсетях слова благодарности тем, кто пускал к себе помыться. 

Власти обещали исправить коллапс к вечеру 24 июня, но беларусы этого не дождались. В ночь на 25 июня «Минскводоканал» и Минздрав со ссылкой на санитарные службы, наконец, признали: вода из крана нежелательна для питья. А сегодня утром «Минскводоканал» заявил, что коллектив организации всю ночь вел профилактические работы на сетях водоснабжения во Фрунзенском и Московском районах, и теперь качество воды в магистральных сетях и в районных насосных станциях в порядке. Мол, если вонь осталась, спустите воду в течение 15 минут.

При этом многие минчане жалуются, что все так же, как и было, и даже спуск воды не спасает ситуацию. Например, такие сообщения сегодня с утра приходили из микрорайона Сухарево. В микрорайоне Юго-запад, как рассказали местные, с утра вообще нет никакой воды – ни холодной, ни горячей. И если вчера водный коллапс затронул в основном западные районы Минска, то теперь в соцсетях есть посты о том, что он добрался и до центра. В частности, до Победителей, Обойной, Заславской, Киселева и проч.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера сотни тысяч минчан столкнулись с кризисом, которого в столице еще, похоже, не видели. Первыми (и прямо с утра) из-за воды из-под крана тревогу забили...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ученый объяснил, почему люди не смогут жить на Луне и Марсе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
25.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Вороновская газета
Soligorsk News
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика