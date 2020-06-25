Ученый объяснил, почему люди не смогут жить на Луне и Марсе

Источник материала: ОНТ

Почему человечество не сможет жить на Луне и Марсе, в интервью РИА Новости рассказал заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков.

По словам ученого, это невозможно из-за высокого уровня радиации и галактического излучения.

По его словам, доза радиации на Луне в 400 выше, чем на Земле, а на Марсе она в 1,5 раза меньше, чем на Луне. Но при и там, и там есть галактическое космическое излучение, которое пагубно влияет на здоровье человека.

Говоря об открываемых экзопланетах (планетах вне Солнечной системы), пригодных для жизни, Шуршаков отметил, что на них, в первую очередь, должно быть магнитное поле.

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