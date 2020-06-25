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Ко Дню образования адвокатуры Республики Беларусь. Институт правовой помощи

25.06.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Право гражданина на получение юридической помощи определено статьей 62 Конституции Республики Беларусь. Каждый гражданин имеет право на юридическую помощь для осуществления и защиты прав и свобод, в том числе право пользоваться в любой момент помощью адвокатов и других своих представителей в суде, иных государственных органах, органах местного самоуправления, на предприятиях, в общественных организациях и в отношениях с должностными лицами и гражданами.

Сила и авторитет государства заключается не столько в возможности наказать преступника, сколько в желании обеспечить гражданину защиту от незаконного преследования и несправедливого осуждения. Государство не сможет защищать человека, а общество не станет прогрессивно развиваться без должного отношения к институту адвокатуры. Адвокат призван помочь человеку разобраться в сложившейся жизненной ситуации, дать взглянуть на себя со стороны.

 В условиях движения страны к правовому государству и гражданскому обществу особую актуальность приобретает защита всеми разрешенными средствами и способами прав и законных интересов каждого человека. Принятый в Республике Беларусь 30 декабря 2011 года новый закон "Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь" (в редакции от 11.07.2017), действующий с 6 апреля 2012 года, внес много нового в жизнь адвокатского корпуса, по-новому стал регулировать некоторые сферы осуществления адвокатской деятельности. Каждому адвокату хорошо известно, что сложные дела имеют одно очень важное для защиты прав клиента преимущество - в них не так уж и редко удается обнаружить обстоятельства, существенным образом улучшающие положение тех, кто обратился за юридической помощью.

Согласно статье 22, части первой и статье 62, части второй  Конституции Республики Беларусь все равны перед законом и имеют право без всякой дискриминации на равную защиту прав и законных интересов;

каждый имеет право на юридическую помощь  для осуществления и защиты прав и свобод, в том числе права пользоваться в любой момент помощью адвоката и других своих представителей в суде, иных государственных органах, органах местного управления, на предприятиях, в учреждениях, организациях, общественных объединениях, а также в отношениях с должностными лицами и гражданами;

в случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается за счет государственных средств, противодействие оказанию первой помощи в Республике Беларусь запрещается.

Адвокатура в Республике Беларусь - правовой институт, призванный осуществлять профессиональную правозащитную деятельность, оказывать квалифицированную юридическую помощь гражданам и юридическим лицам. Адвокаты принимают участие в разъяснении законодательства и правовом воспитании населения. Всей своей деятельностью адвокатура служит принципам законности, справедливости и гуманизма.

Адвокатура тесно связана с правосудием. Более того, без нее просто не может быть правосудия. Само возникновение и развитие адвокатуры обусловлено социальной потребностью обеспечения в суде правовой помощи обвиняемому, другим участникам процесса, необходимостью профессиональной защиты их прав и законных интересов.

Выполняя свое предназначение, адвокаты содействуют всестороннему, полному и объективному исследованию обстоятельств дела, вынесению законных, обоснованных и справедливых судебных постановлений.

В настоящее время общество все больше осознает, что правовое государство - это не только совокупность грамотных цивилизованных законов, но и возможность их реализации, а также умение населения пользоваться своими правами. А это невозможно без профессиональных юристов, в частности, адвокатов, призванных оказывать содействие гражданам и юридическим лицам, при осуществлении защиты их прав, свобод и законных интересов.

Желаю всем здоровья, благополучия и успехов в труде.

Р.М. Рамашевский,

заведующий Ивьевской юридической консультации.

 
 
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Право гражданина на получение юридической помощи определено статьей 62 Конституции Республики Беларусь. Каждый гражданин имеет право на...
 
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