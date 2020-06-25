«Минскводоканал»: За загрязненную воду платить не надо, будет сделан перерасчет

Источник материала: ОНТ

Пить пока нельзя, но пользоваться водой для хозяйственно-бытовых нужд уже можно. Всю ночь во Фрунзенском и Московском районах Минска специалисты прочищали систему водоснабжения.

Потребуется время, чтобы вода с запахом быстрее ушла из водопровода. Для обеспечения питьевой водой в городе по-прежнему находятся передвижные цистерны. Адреса, где находятся цистерны по данным на 11 утра, вы видите на своих экранах, а также их можно уточнить в режиме онлайн на сайте «Минскводоканала». На предприятии обещают, что уже сегодня последствия будут полностью устранены.

Наталья Сазонова, заместитель начальника производства предприятия «Минскводоканал»: «Проводится комплекс мероприятий по замещению воды. В течение ночи трижды проверяли качество. И уже на 12 ночи видели улучшение качества воды по всем показателям. Работаю в городе 12 бригад. И дополнительные силы. Если чувствуете запахи, открывайте кран, помогите заместить этот объем воды в сетях».

Причина авария пока устанавливается. В «Минскводоканале» заверили, что после устранения аварии будет произведён перерасчёт. И за воду, в том числе, которую потребовалось вылить из системы, платить не придётся.

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