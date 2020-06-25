Источник материала: Новости Волковыска

Здание библиотеки с сооружениями и сетями по ул. Брестской в Волковыске с начальной ценой 51 934 рубля 33 копейки выставлено на аукцион.

Продавцом выступает отдел культуры Волковысского райисполкома. Аукцион состоится 13 июля в Гродно, ул.17 Сентября, 39.

Размер задатка – 5 200 рублей, покупателю имущества в установленном порядке может быть предоставлена рассрочка оплаты за приобретенное имущество.

Двухэтажное здание с мансардой 1946 года постройки, общей площадью 409,5 кв. м.

Здание возможно использовать для размещения общественных организаций, предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания, учреждений культуры, здравоохранения и спорта для жилого района, другие объекты общественного обслуживания.