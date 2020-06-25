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В Бельгии разрешено проводить массовые мероприятия. Но клубы ещё не работают

25.06.2020 11:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Бельгии. Бельгия с 1 июля приступит к четвертой фазе снятия карантина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Можно будет проводить массовые мероприятия с участием 200 человек в помещении и 400 – на открытом воздухе.

Кроме того, откроются бассейны, кинотеатры, концертные залы и парки аттракционов. Тем не менее проводить фестивали и дискотеки, а также открывать ночные клубы по-прежнему запрещено.

В Бельгии разрешено проводить массовые мероприятия. Но клубы ещё не работают

Напомним, процесс отмены карантина начался в Бельгии 4 мая. Он разделен на фазы и займёт по меньшей мере четыре месяца.

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Новости Бельгии. Бельгия с 1 июля приступит к четвертой фазе снятия карантина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Можно будет проводить массовые...
 
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