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Опасные вещества не обнаружены, но пить воду из-под крана нельзя. Что говорит «Минскводоканал»?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Коммунальные службы столицы устраняют последствия, вызванные низким качеством питьевой воды. Работы велись всю ночь и продолжаются до сих пор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Антон Голоскок, начальник производства «Минскводопровод» УП «Минскводоканал»:
Качество воды – на круглосуточном контроле. По всем вопросам минчане могут обращаться на горячую линию водоканала. И ещё одна важная деталь.
Жителям районов, у которых из кранов текла вода с душком, сделают перерасчёт за услугу водоснабжения. Платить за такую воду им не придётся.
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Новости Беларуси. Коммунальные службы столицы устраняют последствия, вызванные низким качеством питьевой воды. Работы велись всю ночь и продолжаются до сих...
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