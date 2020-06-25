|
Забудьте! Названы самые вредные продукты для кожи
Источник материала: ОНТ
Продукты, которые ухудшают состояние кожи лица, назвала диетолог Ольга Деккер. По словам специалиста, прежде всего необходимо отказаться от пищи с высоким содержанием гликемического индекса. К таким продуктам относится выпечка, сахар и сладкая газировка. Об этом
Дело в том, что такая пища способствует появлению акне, а также преждевременному возникновению морщин из-за уплотнения волокон коллагена.
Помимо этого, стоит отказаться от солений, консервов. Они задерживают воду в организме из-за чего появляется отёчность на лице. Необходимо сократить употребление жареной и солёной пищи, она нарушает работу печени, что сказывается на внешнем виде кожи.
Что касается напитков, то для здоровья кожи нужно отказаться от алкоголя. Что касается кофе, то его можно пить, но не боле 3 чашек в день. Дело в том, что в умеренных количествах данный напиток является антиоксидантом. А если с ним переборщить, то можно заполучить бессонницу.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продукты, которые ухудшают состояние кожи лица, назвала диетолог Ольга Деккер. По словам специалиста, прежде всего необходимо отказаться от пищи с высоким...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)