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Забудьте! Названы самые вредные продукты для кожи

25.06.2020 11:48 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Забудьте! Названы самые вредные продукты для кожи
Продукты, которые ухудшают состояние кожи лица, назвала диетолог Ольга Деккер. По словам специалиста, прежде всего необходимо отказаться от пищи с высоким содержанием гликемического индекса. К таким продуктам относится выпечка, сахар и сладкая газировка. Об этом сообщает РИА Новости. 

Дело в том, что такая пища способствует появлению акне, а также преждевременному возникновению морщин из-за уплотнения волокон коллагена. 

Помимо этого, стоит отказаться от солений, консервов. Они задерживают воду в организме из-за чего появляется отёчность на лице. Необходимо сократить употребление жареной и солёной пищи, она нарушает работу печени, что сказывается на внешнем виде кожи.


Что касается напитков, то для здоровья кожи нужно отказаться от алкоголя. Что касается кофе, то его можно пить, но не боле 3 чашек в день. Дело в том, что в умеренных количествах данный напиток является антиоксидантом. А если с ним переборщить, то можно заполучить бессонницу. 

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Продукты, которые ухудшают состояние кожи лица, назвала диетолог Ольга Деккер. По словам специалиста, прежде всего необходимо отказаться от пищи с высоким...
 
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