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США не будут перебрасывать ядерное оружие в Польшу
Источник материала: СТВ
Новости мира. США не планируют перебрасывать ядерное оружие на территорию Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накануне прошла встреча президента республики Анджея Дуды с главой Белого дома Дональдом Трампом.
Эта тема возникла после заявления американского посла в Польше, которая высказала мнение, что если Германия хочет сократить свой ядерный потенциал и ослабить НАТО, то, возможно, Польша, которая честно выполняет обязательства и находится на восточном фланге альянса, могла бы принять этот потенциал у себя.
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Новости мира. США не планируют перебрасывать ядерное оружие на территорию Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне прошла встреча...
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