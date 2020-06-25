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Цены на нефть снова упали

25.06.2020 11:56 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Цены на нефть снова упали

Цены на нефть обвалились ниже $40 за баррель. Стоимость сырья продолжило падать после обвала накануне, когда Brent и WTI просели на 6%.

Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже. Мировые информагентства сообщают, что связано очередное падение со всплеском новых случаев заражения COVID-19 в США. Кроме того, увеличение числа инфицированных фиксируется в Китае, Латинской Америке и Индии. Роль также сыграл рост запасов сырья в Штатах – они увеличились почти на полтора миллиона баррелей на минувшей неделе.

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Цены на нефть обвалились ниже $40 за баррель. Стоимость сырья продолжило падать после обвала накануне, когда Brent и WTI просели на 6%. Об этом свидетельствуют данные...
 
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