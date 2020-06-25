Цены на нефть снова упали

Источник материала: ОНТ

Цены на нефть обвалились ниже $40 за баррель. Стоимость сырья продолжило падать после обвала накануне, когда Brent и WTI просели на 6%.

Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже. Мировые информагентства сообщают, что связано очередное падение со всплеском новых случаев заражения COVID-19 в США. Кроме того, увеличение числа инфицированных фиксируется в Китае, Латинской Америке и Индии. Роль также сыграл рост запасов сырья в Штатах – они увеличились почти на полтора миллиона баррелей на минувшей неделе.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram