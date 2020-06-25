В Слониме на станции сортировки отходов нашли гранату

Источник материала: ОНТ

Во время сортировки отходов в Слониме была найдена граната. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на МЧС.

Неожиданная находка была обнаружена в среду. Граната была на конвейерной ленте станции сортировки твердых коммунальных отходов «Слонимского ГУП ЖКХ». После этого администрация эвакуировала 16 работников предприятия.

На место прибыла группа разминирования и изъяла боеприпас.





Фото: D Alyansyah, Pixabay

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