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Маневрируй обдуманно
25.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
«Обгон должен быть безопасным» — под таким девизом 26 июня в целях предупреждения и профилактики ДТП по причине нарушений правил обгона и выезда на встречную полосу движения Госавтоинспекция Гродненской области провидит Единый день безопасности дорожного движения.
Обгон — один из наиболее сложных маневров, который предполагает наличие у водителя не только уверенных навыков управления транспортными средством, но и правильной оценки дорожной ситуации перед его выполнением. Как правило, обгон осуществляется в режиме набора скорости, с выездом на встречную полосу движения, что неизменно повышает степень опасности данного маневра.
Помните, что до начала обгона водитель должен убедится в том, что полоса, на которую он намерен выехать, свободна, и своими действиями он не создаст угрозу безопасности, не заставит других участников движения изменить направление движения или снизить скорость. Не начинайте обгон, если водитель транспортного средства, движущегося впереди по той же полосе, подал сигнал левого поворота или следующие за вами водители начали обгон.
Нельзя обгонять:
Госавтоинспекция напоминает, что административная ответственность за нарушение правил обгона либо выезда на полосу встречного движения в случаях, когда это запрещено ПДД, в соответствии со ст.18.14 ч.8 КоАП Республики Беларусь предусмотрена в виде штрафа от 2 до 10 базовых величин, с лишением права управления транспортными средствами сроком до года или без лишения.
Уважаемые водители! Обдумывайте каждый свой маневр, будьте внимательны за рулем. Прежде чем совершать обгон, неоднократно убедитесь в его безопасности. Помните: здравый смысл, предупредительность, понимание друг друга на дороге — непременные условия безопасного маневра.
М.И. Тункель, ст. инспектор ДПС ОГАИ.
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«Обгон должен быть безопасным» — под таким девизом 26 июня в целях предупреждения и профилактики ДТП по причине нарушений правил обгона и выезда на встречную...
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