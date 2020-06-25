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Протесты в Черногории: задержаны 20 человек
Источник материала: СТВ
Новости Черногории. Беспорядки в Черногории. В Никшиче – втором по величине городе страны – в результате противостояния граждан и стражей порядка пострадали четверо полицейских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для разгона демонстрантов пришлось применить слезоточивый газ. В Будве задержаны около 20 человек.
Протесты в Черногории разгорелись после задержания в Подгорице нескольких оппозиционных депутатов и политиков.
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Новости Черногории. Беспорядки в Черногории. В Никшиче – втором по величине городе страны – в результате противостояния граждан и стражей порядка пострадали...
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