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Протесты в Черногории: задержаны 20 человек

25.06.2020 12:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Черногории. Беспорядки в Черногории. В Никшиче – втором по величине городе страны – в результате противостояния граждан и стражей порядка пострадали четверо полицейских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Протесты в Черногории: задержаны 20 человек

Для разгона демонстрантов пришлось применить слезоточивый газ. В Будве задержаны около 20 человек.

Протесты в Черногории разгорелись после задержания в Подгорице нескольких оппозиционных депутатов и политиков.

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Новости Черногории. Беспорядки в Черногории. В Никшиче – втором по величине городе страны – в результате противостояния граждан и стражей порядка пострадали...
 
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