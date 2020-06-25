Водоканал сообщил о ситуации с водой

Жителям Московского и Фрунзенского районов рекомендуют использовать воду из кранов только для хозяйственных нужд.

Об этом сообщили в телеграм-канале Мингорисполкома со ссылкой на «Минскводоканал».

На магистралях и насосных станциях вода полностью соответствует нормам. Однако воду из-под кранов следует использовать для хозяйственных нужд, пить ее нельзя. В результате более 750 тысяч минчан столкнулись с проблемами.

На нескольких улицах Минска установлены цистерны с чистой питьевой водой. О точном месте расположения цистерн модно узнать по номеру 115 или на сайте «Минскводоканала».

В ведомстве советуют перед использованием воды включить краны на 10-15 минут, что должно помочь вывести воду с неприятным запахом. За эту воду платить не нужно будет.

Сообщается, что во Фрунзенском и Московском районах работы по ликвидации неполадок длились всю ночь.

«На основании требования санитарных служб использование воды для питьевых нужд во Фрунзенском и Московском районах временно запрещено. Использование воды для хозяйственно-бытовых нужд допускается», - говорится в сообщении «Минскводоканала».

По данным на 25 июня, подвоз питьевой воды организован по адресам (информация обновляется):

1. ул. Налибокская, 34

2. ул. Якубовского, 34

3. ул. Шаранговича, 34

4. ул. Пушкина, 38

5. ул. Притыцкого, 54

6. ул. Рафиева, 109

7. ул. Бурдейного, 25

8. ул. Ульяновская, 32

В среду в соцсетях появились сообщения жителей Минска, о том, что воду из-под кранаиспользовать невозможноиз-за сильногонеприятного запаха. Пользователи также сообщали о цистернах с питьевой водой на отдельных улицах, у которых собираются длинные очереди. в квартирах со вчерашнего дня сохраняется неприятный запах. Очереди за водой к артезианским источникам выстраиваются с раннего утра.

В «Минскводоканале» сообщали, что неприятный запах воды связан с «изменением температурного режима и изменением температуры исходной воды, приходящей на очистную водопроводную станцию с Вилейского водохранилища».

О возможности использования воды для питьевых целей будет сообщено дополнительно, уточнили в пресс-службе Мингорисполкома.