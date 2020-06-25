|
Некачественная вода в Минске: Генпрокуратура проводит проверку по многочисленным обращениям
Источник материала: ОНТ
В связи с многочисленными обращениями минчан о некачественной питьевой воде Генеральная прокуратура проводит проверку,
Во время проверки оценят соблюдение требований к эксплуатации, содержанию систем и источников питьевого водоснабжения, гигиенических требований к качеству воды, а также действиям должностных лиц организаций, которые оказывают услуги водоснабжения.
Руководство Генеральной прокуратуры контролирует ход проверки.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В связи с многочисленными обращениями минчан о некачественной питьевой воде Генеральная прокуратура проводит проверку, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)