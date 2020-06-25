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Некачественная вода в Минске: Генпрокуратура проводит проверку по многочисленным обращениям

25.06.2020 12:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Некачественная вода в Минске: Генпрокуратура проводит проверку по многочисленным обращениям

В связи с многочисленными обращениями минчан о некачественной питьевой воде Генеральная прокуратура проводит проверку, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Во время проверки оценят соблюдение требований к эксплуатации, содержанию систем и источников питьевого водоснабжения, гигиенических требований к качеству воды, а также действиям должностных лиц организаций, которые оказывают услуги водоснабжения.

Руководство Генеральной прокуратуры контролирует ход проверки.


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В связи с многочисленными обращениями минчан о некачественной питьевой воде Генеральная прокуратура проводит проверку, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства....
 
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