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Эйфелева башня возобновляет свою работу
Источник материала: ОНТ
Одна из главных достопримечательностей Парижа – Эйфелева башня – 25 июня возобновляет свою работу спустя почти три месяца карантина.
Однако подняться пока можно только на второй этаж пешком по ступенькам. Лифты останутся закрытыми до июля. Сотрудники ежедневно проводят уборку и дезинфекцию, также размещены знаки о соблюдении дистанции. Ранее музеи во Франции получили разрешение постепенно открываться с середины июня. Посетителей уже начал принимать Версальский дворец, музей Орсе. Лувр начнет работать 6 июля.
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Одна из главных достопримечательностей Парижа – Эйфелева башня – 25 июня возобновляет свою работу спустя почти три месяца карантина. Однако подняться пока можно...
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