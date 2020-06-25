Эйфелева башня возобновляет свою работу

Источник материала: ОНТ

Одна из главных достопримечательностей Парижа – Эйфелева башня – 25 июня возобновляет свою работу спустя почти три месяца карантина.

Однако подняться пока можно только на второй этаж пешком по ступенькам. Лифты останутся закрытыми до июля. Сотрудники ежедневно проводят уборку и дезинфекцию, также размещены знаки о соблюдении дистанции. Ранее музеи во Франции получили разрешение постепенно открываться с середины июня. Посетителей уже начал принимать Версальский дворец, музей Орсе. Лувр начнет работать 6 июля.

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