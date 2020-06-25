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«Городея» заключила спонсорский договор с сахарным комбинатом и стала погашать задолженности

25.06.2020 12:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Постепенно улучшается финансовая ситуация в футбольном клубе «Городея», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Городея» заключила спонсорский договор с сахарным комбинатом и стала погашать задолженности

Команда заключила договор на оказание спонсорской помощи с Городейским сахарным комбинатом. В руководстве дружины сообщают, что с футболистами и персоналом команды погасили задолженности по зарплате за март-апрель.

В следующем туре подопечные Олега Радушко сыграют на своём поле против «Ислочи».

Люди в материале: Олег Радушко

 
 
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Новости Беларуси. Постепенно улучшается финансовая ситуация в футбольном клубе «Городея», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Команда заключила...
 
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