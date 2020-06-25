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5 признаков, что ваш ремонт устарел
Источник материала: ОНТ
Дизайн на всю жизнь - так не бывает в условиях изменчивой моды. Это касается как одежды, так и дома. Рассказываем о 5 признаках устаревшего ремонта.
1. Мебельные гарнитуры
Несмотря на то, что такие гарнитуры до сих пор украшают витрины магазинов, они безнадёжно устарели. На сегодняшний день мода позволяет смешивать мебель разного стиля и разных коллекций. Это придаёт интерьеру уникальность.
2. Тяжёлая классика
Мебель должна быть сопоставима с размером помещения. А для тяжёлой классики требуется огромное пространство. Только тогда она будет уместной. В маленьких и средних квартирах роскошная мебель выглядит нелепо и безвкусно.
3. Патинированная отделка и большое количество декора.
Резные и патинированные фасады не стоит использовать в 2020 году. Если же вам хочется добавить в интерьер нотки винтажа, то лучше для этих целей использовать текстиль. Например, обзавестись винтажными шторами и отказаться от большого количества декора.
4. Круглые и мягкие формы
На смену мягкой и круглой форме пришли чёткие и геометричные линии, напоминающие предметы современного искусства.
5. Угловая мебель - мебель с радиусными выпилами
На сегодняшний день многие офисы стараются отказываться от угловых рабочих зон. Также мы советуем поступать и в домашнем интерьере, а также отказаться от угловых кухонь и рабочих столов. В моде прямая форма без эргономичных углов.
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Дизайн на всю жизнь - так не бывает в условиях изменчивой моды. Это касается как одежды, так и дома. Рассказываем о 5 признаках устаревшего ремонта. 1. Мебельные...
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