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Билл Гейтс станцевал с дочерью в TikTok. Это очень мило

25.06.2020 13:00 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Билл Гейтс станцевал с дочерью в TikTok. Это очень мило

После Дня отца, который прошёл 21 июня, можно бесконечно умиляться трогательным видео и фото, которыми делятся дети знаменитостей. Очень милым роликом в Tik Tok решила поделиться старшая дочь Билла Гейтса — Дженнифер. 

В видео известный бизнесмен, основатель Microsoft станцевал под популярную в соцсети музыку. Его умения двигаться в такт музыки восхитили фанатов.  


Также дочь Билла Гейтса выложила детский снимок с папой, где она сидит на его коленях. 

Поклонники не могли пройти мимо данного видео, которое демонстрировало тёплые отношения в знаменитой семье. «Это потрясающе», «То, как вы смотрите друг на друга, греет мне душу», «Билл - вдохновляющий человек».

фото: instyle.ru


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После Дня отца, который прошёл 21 июня, можно бесконечно умиляться трогательным видео и фото, которыми делятся дети знаменитостей. Очень милым роликом в Tik Tok решила...
 
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