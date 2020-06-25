Билл Гейтс станцевал с дочерью в TikTok. Это очень мило

Источник материала: ОНТ

После Дня отца, который прошёл 21 июня, можно бесконечно умиляться трогательным видео и фото, которыми делятся дети знаменитостей. Очень милым роликом в Tik Tok решила поделиться старшая дочь Билла Гейтса — Дженнифер.

В видео известный бизнесмен, основатель Microsoft станцевал под популярную в соцсети музыку. Его умения двигаться в такт музыки восхитили фанатов.





Также дочь Билла Гейтса выложила детский снимок с папой, где она сидит на его коленях.

Поклонники не могли пройти мимо данного видео, которое демонстрировало тёплые отношения в знаменитой семье. «Это потрясающе», «То, как вы смотрите друг на друга, греет мне душу», «Билл - вдохновляющий человек».

фото: instyle.ru





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