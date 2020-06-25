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Кадровый день у Президента: новые послы Беларуси и ротации в руководстве Минэкономики

25.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Кадровый день у Президента: новые послы Беларуси и ротации в руководстве Минэкономики

Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 июня рассмотрел кадровые вопросы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.
 
Глава государства назначил:
Ганевича
Александра
Дормидонтовича		 — Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Швейцарской Конфедерации;
Молчана
Андрея
Леонидовича		 — Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Боливарианской Республике Венесуэла.

Президент также дал согласие на назначение:

Седукова
Андрея
Николаевича		 — председателем Кричевского райисполкома;
Лапутя
Ильи
Викторовича		 — Генеральным консулом Республики Беларусь в Даугавпилсе (Латвийская Республика);
Чеботаря
Юрия
Адамовича		 — первым заместителем министра экономики;
Никитиной
Анжелики
Александровны		 — заместителем министра экономики;
Лобарева
Михаила
Ильича		 — членом Брестского облисполкома;
Ивановой
Светланы
Константиновны		 — начальником департамента экономики и отраслевых программ Постоянного комитета Союзного государства.

https://www.belta.by/

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 июня рассмотрел кадровые вопросы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.   Глава государства назначил:...
 
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