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В Ульяновске стартовал выпуск УАЗ «Пикап» с автоматической коробкой

25.06.2020 13:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У дилеров пикапы УАЗ с «автоматом» должны были появиться еще минувшей весной, однако свои коррективы в планы внес карантин в России. Но теперь в пресс-службе производителя сообщили, что с конвейера Ульяновского автозавода сошли первые серийные экземпляры пикапа с автоматической коробкой.


Новая модификация УАЗ «Пикап» оснащается тем же 6-ступенчатым «автоматом» Punch Powerglide 6L50 французского производства, что и внедорожник «Патриот». Пик по мощности и крутящему моменту у коробки с гидротрансформатором составляет 320 л.с. и 500 Нм соответственно. Агрегатируется «автомат» с бензиновым двигателем ЗМЗ Про объемом 2,7 л с отдачей 150 л.с. и 235 Нм. В трансмиссии используется также жестко подключаемый полный привод с пониженным рядом и опциональная блокировка дифференциала заднего моста с электронным управлением.


Внешне «Пикап» с новой коробкой отличается решеткой радиатора с черными глянцевыми элементами. В базовой комплектации предусмотрены фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира, электропривод и подогрев наружных зеркал, кондиционер, электростеклоподъемники всех дверей, атермальные стекла, руль с регулировкой по вылету и углу наклона, ABS, светодиодные дневные ходовые огни. В зависимости от варианта оснащения грузоподъемность варьируется от 800 до 865 кг (с учетом массы водителя и пассажиров).

В России цены на двухпедальный «Пикап» начинаются от 1 221 000 рублей (17 570 долларов в пересчете по текущему курсу). Первые три машины из дебютной партии, получившие специальную окраску, проблесковые маячки и измерительное оборудование, были переданы областной инспекции Ространснадзора в рамках программы «Развитие транспортной системы».

 
 
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В пресс-службе Ульяновского автозавода сообщили, что с конвейера сошли первые серийные экземпляры пикапа с автоматической коробкой.
 
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