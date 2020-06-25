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Лукашенко рассказал, какие страны «кукловодят» его вероятными соперниками на выборах

25.06.2020 13:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 25 июня рассмотрел кадровые вопросы, а заодно вспомнил о предстоящих президентских выборах, сообщает телеграм-канал «Пул первого».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Они что, нас толкают на нечестность такую, как они себя ведут? Ясно, что там за ними кукловоды стоят. Они и с одной, и с другой стороны. И в Польше живут, и из России подкидывают. Мы об этом с президентом Путиным поговорим в ближайшее время при встрече, но эта ситуация очень сложная. Применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы, внутренние дела», — заявил Лукашенко.

(Будет дополнено)

 
 
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«Они и с одной, и с другой стороны. И в Польше живут, и из России подкидывают», - заявил Лукашенко.
 
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