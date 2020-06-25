Иллюстратор «похимичил» с голливудским и советским кино (разбирайте на мемы)

Источник материала: Tut.by

Иллюстратор под ником Klod Mande прославился в Рунете своими коллажами, на которых он соединяет кадры из советских и иностранных фильмов. Причем очень талантливо! AFISHA.TUT.BY публикует самые удачные работы художника, который, как сам пишет, работает с «кино, вино и фотошо».

Иллюстратор Klod Mande сочетает в рамках одного кадра голливудскую действительность и колорит советского кино. Получается весело, разбирайте на мемы.

«Кавказская пленница» и «Стриптизерши»





«Джокер» и «Джентльмены удачи»





«Любовь и голуби» и «Годзилла»





«50 оттенков серого» и «3+2»





«Оно» и «Морозко»





«Бойцовский клуб» и «Служебный роман»





«Бриллиантовая рука» и «Зелёная книга»





«Гарри Поттер» и «Большая перемена»





«Сияние» и «Королевство кривых зеркал»





«Морозко» и «Голодные игры»





Шурик и «Ходячие мертвецы»





«Американский пирог» и «Москва слезам не верит»





«Однажды в… Голливуде» и Шурик





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