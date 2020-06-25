|
Иллюстратор «похимичил» с голливудским и советским кино (разбирайте на мемы)
Источник материала: Tut.by
Иллюстратор под ником
Иллюстратор Klod Mande сочетает в рамках одного кадра голливудскую действительность и колорит советского кино. Получается весело, разбирайте на мемы.
«Кавказская пленница» и «Стриптизерши»
«Джокер» и «Джентльмены удачи»
«Любовь и голуби» и «Годзилла»
«50 оттенков серого» и «3+2»
«Оно» и «Морозко»
«Бойцовский клуб» и «Служебный роман»
«Бриллиантовая рука» и «Зелёная книга»
«Гарри Поттер» и «Большая перемена»
«Сияние» и «Королевство кривых зеркал»
«Морозко» и «Голодные игры»
Шурик и «Ходячие мертвецы»
«Американский пирог» и «Москва слезам не верит»
«Однажды в… Голливуде» и Шурик
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Иллюстратор под ником Klod Mande прославился в Рунете своими коллажами, на которых он соединяет кадры из советских и иностранных фильмов. Причем очень талантливо!...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)