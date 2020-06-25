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Иллюстратор «похимичил» с голливудским и советским кино (разбирайте на мемы)

25.06.2020 13:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Иллюстратор под ником Klod Mande прославился в Рунете своими коллажами, на которых он соединяет кадры из советских и иностранных фильмов. Причем очень талантливо! AFISHA.TUT.BY публикует самые удачные работы художника, который, как сам пишет, работает с «кино, вино и фотошо».

Иллюстратор Klod Mande сочетает в рамках одного кадра голливудскую действительность и колорит советского кино. Получается весело, разбирайте на мемы.

«Кавказская пленница» и «Стриптизерши»


«Джокер» и «Джентльмены удачи»


«Любовь и голуби» и «Годзилла»


«50 оттенков серого» и «3+2»


«Оно» и «Морозко»


«Бойцовский клуб» и «Служебный роман»


«Бриллиантовая рука» и «Зелёная книга»


«Гарри Поттер» и «Большая перемена»


«Сияние» и «Королевство кривых зеркал»


«Морозко» и «Голодные игры»


Шурик и «Ходячие мертвецы»


«Американский пирог» и «Москва слезам не верит»


«Однажды в… Голливуде» и Шурик


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Иллюстратор под ником Klod Mande прославился в Рунете своими коллажами, на которых он соединяет кадры из советских и иностранных фильмов. Причем очень талантливо!...
 
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