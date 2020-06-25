Александра Саснович сыграет с Анной Кубаревой в 1/4 финала Открытого чемпионата Беларуси по теннису

Источник материала: ОНТ

В Минске продолжается Открытый чемпионат Беларуси по теннису. Сегодня на турнире – матчи 1/4 финала.

В соревнованиях у женщин уверенно вышла в третий круг Александра Саснович. В 1/8 она обыграла Веронику Приц – 6:0, 6:0. Следующая соперница Саснович – Анна Кубарева. Также уверенно на турнире выступает и второй номер посева – россиянка Маргарита Гаспарян. Если теннисистки продолжат победный путь, то в финале зрителей будет ждать великолепное противостояние первой и второй ракеток турнира. Сегодня определятся участники полуфиналов и у мужчин. Завершится чемпионат 27 июня.

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