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Тревожный звоночек: назван первый признак сахарного диабета
Источник материала: ОНТ
Как предупредить развитие сахарного диабета на ранней стадии, рассказала врач-эндокринолог Надежда Максимова. Об этом
Таким образом, слегка повышенный уровень сахара в крови является "тревожным звоночком". Несмотря на то, что такая ситуация совершенно не обязательно должна привести к диабету, всё же необходимо изменить свой образ жизни, а также питание.
К факторам риска развития диабета относится малоподвижный образ жизни и лишний вес. Разобраться, в какой форме вы находитесь, поможет индекс массы тела. Он может рассчитываться самостоятельно по специальной формуле (для этого нужно вес в килограммах поделить на рост в метрах) в квадрате, либо же при помощи специального калькулятора.
Помимо этого, к факторам развития сахарного диабета врач отнесла повышенный уровень давления (выше 140/90) или холестерина в крови. Контроль данных показателей, а также умеренная физическая нагрузка помогают предотвратить развитие сахарного диабета.
фото: iz.ru
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Как предупредить развитие сахарного диабета на ранней стадии, рассказала врач-эндокринолог Надежда Максимова. Об этом сообщает РИА Новости. По информации...
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