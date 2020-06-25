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Тревожный звоночек: назван первый признак сахарного диабета

25.06.2020 13:23 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Тревожный звоночек: назван первый признак сахарного диабета
Как предупредить развитие сахарного диабета на ранней стадии, рассказала врач-эндокринолог Надежда Максимова. Об этом сообщает РИА Новости. По информации медика, существует такое понятие, как преддиабет. Данное состояние характеризуется повышенным уровнем глюкозы в крови. Но такое превышение ещё не считается сахарным диабетом. 


Таким образом, слегка повышенный уровень сахара в крови является "тревожным звоночком". Несмотря на то, что такая ситуация совершенно не обязательно должна привести к диабету, всё же необходимо изменить свой образ жизни, а также питание.


К факторам риска развития диабета относится малоподвижный образ жизни и лишний вес. Разобраться, в какой форме вы находитесь, поможет индекс массы тела. Он может рассчитываться самостоятельно по специальной формуле (для этого нужно вес в килограммах поделить на рост в метрах) в квадрате, либо же при помощи специального калькулятора. 

Помимо этого, к факторам развития сахарного диабета врач отнесла повышенный уровень давления (выше 140/90) или холестерина в крови. Контроль данных показателей, а также умеренная физическая нагрузка помогают предотвратить развитие сахарного диабета. 

фото: iz.ru

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Как предупредить развитие сахарного диабета на ранней стадии, рассказала врач-эндокринолог Надежда Максимова. Об этом сообщает РИА Новости. По информации...
 
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